Викрито російського командира, причетного до вбивства цивільного в Бучі

Російські окупанти під командуванням Юрія Шипуліна без попередження здійснили щонайменше 10 пострілів у цивільного

Слідчі Національної поліції спільно з розвідкою встановили особу ще одного російського командира, причетного до умисного вбивства цивільного мешканця під час тимчасової окупації міста Буча Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.

За даними розвідників, 6 березня 2022 року російські військовослужбовці відкрили вогонь по цивільному автомобілю Honda CR-V, який рухався вулицею Левка Лук'яненка в Бучі. За кермом був місцевий житель 1960 року народження, який не брав участі в бойових діях, не мав зброї та не становив жодної загрози для окупантів.

Російські військові без попередження здійснили щонайменше 10 пострілів на ураження. Від отриманих множинних вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

ГУР нагадав, що вбивство цивільного є грубим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Що відомо про російського командира

Розвідка оприлюднила персональні дані російського командира, причетного до вбивства цивільного в Бучі. Ним є Шипулін Юрій Олександрович (22.09.1985 р. н.) – уродженець села Колонтай Малоярославецького району Калузької області РФ.

На момент скоєння злочину він обіймав посаду командира відділення – командира бойової машини 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268) 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Військове звання – старший сержант.

Воєнному злочинцю повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненим групою осіб (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Відомо, що окупанта і воєнного злочинця Шипуліна ліквідовано на війні.

Нагадаємо, 31 березня 2022 року Бучу на Київщині було звільнено від російських окупантів після 33 днів окупації, які пережила вся Бучанська громада. Першими удар ворога прийняли села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб’янка та Мироцьке. Громада пройшла через тяжкі випробування, ставши символом воєнних злочинів Росії. «Главком» згадував ці події та розповідав, як усе відбувалося.

Раніше було ідентифікувано російського військового, який під час окупації Бучі на Київщині у березні 2022 року застрелив 70-річного місцевого жителя, коли той вийшов з укриття нагодувати собаку.

Також повідомлялося, що російського офіцера Юрія Кіма судитимуть за розстріл 17 мирних жителів під час окупації Бучі, частину тіл яких окупанти намагалися спалити. Слідчі встановили, що підрозділ 234-го десантно-штурмового полку РФ під керівництвом 28-річного командира взводу контролював окремі райони Бучі у березні 2022 року. Окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок.