Росія почала новий етап наступу на Донеччині: аналітики DeepState розкрили задум ворога

Ркупанти регулярно завдають масованих ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по містах Донеччини, зокрема Костянтинівці, Дружківці, Слов'янську та Краматорську

Аналітики попереджають про зростання загрози для Костянтинівки, Часового Яру та Слов'янсько-Краматорської агломерації

Російські війська посилюють тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, намагаються закріпитися в Костянтинівці та готують новий напрямок наступу після можливого захоплення міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків DeepState.

Росія намагається закріпитися в Костянтинівці

За даними DeepState, російські війська «продовжують тиск на Костянтинівку, здійснюючи постійні спроби інфільтрації», пишуть аналітики. За їхніми словами, окупанти прагнуть закріпитися безпосередньо в місті, щоб накопичити там піхоту та поступово отримати перевагу.

«Однією із основних задач залишається спроба взяти під контроль частину міста між населеними пунктами Іллінівка – Новодмитрівка», – зазначають аналітики. У DeepState попереджають, що у разі захоплення Новодмитрівки «під загрозою оточення перебуває все групування, яке тримає оборону в місті Часів Яр».

Водночас логістика до міста вже тривалий час залишається складною через перевагу російських військ у повітрі, яку забезпечує масове застосування безпілотників.

Під ударом опинилася вся агломерація

Аналітики зазначають, що одночасно зі штурмовими діями росіяни активно застосовують артилерію та керовані авіабомби. «Противник паралельно застосовує артилерію та КАБи для знищення міста», – пишуть у DeepState.

За словами аналітиків, постійних обстрілів також зазнають Олексієво-Дружківка та Дружківка, які «поступово перетворюються на руїну». Перебування в цих населених пунктах вони називають надзвичайно небезпечним.

Росія готує наступний напрямок удару

Окрему увагу DeepState звертає на ділянку фронту від Ямполя до Міньківки. «Українські командири готуються до пожвавлення штурмових дій, називаючи цей відтинок наступним основним напрямком після окупації Костянтинівки», – зазначають аналітики.

За їхніми даними, російські війська вже знищують мінні загородження артилерією, проводять постійні інфільтрації та шукають слабкі місця української оборони. У DeepState додають, що окупанти намагаються просуватися в районах Озерного та Кривої Луки, тоді як Рай-Олександрівка та Миколаївка залишаються одними з пріоритетних цілей ворога.

«Міста рівняють із землею»

Окремо аналітики описують ситуацію у Слов'янську та Краматорську. «Міста рівняють із землею, постійно застосовуючи КАБи, реактивну артилерію, «Шахеди» та FPV-дрони, які літають вулицями і полюють на людей та автівки», – наголошують у DeepState.

За словами аналітиків, російські війська фактично встановили вогневий контроль приблизно на 40 км углиб від лінії бойового зіткнення, що значно ускладнює будь-яке пересування. «Слов'янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди скоро їхати можна буде лише за критичної потреби, щоб вести бойові дії», – зазначають аналітики.

Новим викликом стають дрони

У DeepState вважають, що Росія поступово переводить бойові дії в нову фазу. «Ворог поступово виводить свої війська на Слов'янсько-Краматорську кампанію і починає він її зі знищення всього навколишнього», – пишуть аналітики.

Водночас вони зазначають, що, попри великі втрати російської піхоти, дедалі більшою проблемою стають сучасні технології. «Якщо є успіхи у скороченні застосування кацапської піхоти, адже кацапи помирають у великій кількості, то новим викликом стають технології», – підсумували аналітики DeepState.