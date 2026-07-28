У роковини трагедії в Оленівці Зеленський зробив заяву про полонених

За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни Україні вже вдалося повернути з російського полону 9613 людей

У роковини теракту в Оленівці президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських військовополонених, яких Росія вбила в ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Президент нагадав, що тоді загинули понад 50 українських військовополонених, ще понад 100 зазнали поранень. «І це один із тих злочинів війни, який демонструє, якою є Росія насправді. Це держава, яка зневажає життя на 100%, абсолютне зло, яке не може втриматися, щоб не вбивати», – наголосив Зеленський.

Він закликав докласти всіх зусиль для повернення українців із російського полону. «Маємо повернути з російського полону всіх наших людей – військових і цивільних. Важливо, що Україна не одна в цьому прагненні, і наші друзі у світі допомагають нам із посередництвом», – зазначив президент.

За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни Україні вже вдалося повернути з російського полону 9613 людей. «Пам'ятаємо про кожного, хто ще залишається в неволі. Не забудемо жодного злочину проти наших людей», – підсумував глава держави.

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила теракт у Волноваській виправній колонії №120 в окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених, зокрема оборонців «Азовсталі». За даними українського слідства, внаслідок вибуху реактивного термобаричного гранатомета загинули щонайменше 53 полонені, понад 130 отримали поранення. СБУ встановила, що російська сторона не лише організувала вибух, а й навмисно зволікала з евакуацією та наданням медичної допомоги пораненим, через що кількість жертв зросла.

Нагадаємо, на території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров'ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.