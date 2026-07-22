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Росія посилила наступ на двох напрямках: військові розповіли, де найважча ситуація

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія посилила наступ на двох напрямках: військові розповіли, де найважча ситуація
Окупанти стали діяти значно активніше, однак зазнають рекордних втрат
фото з відкритих джерел

Росіяни активізували наступ біля Куп'янська та Вовчанська

Російські війська посилили наступальні дії на Куп'янському та Харківському напрямках, зокрема намагаються просунутися в районі Куп'янська та розширити зону контролю навколо Вовчанська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова.

За його словами, командування РФ прагне продемонструвати бодай якісь результати до завершення літньої кампанії, однак ефективність цих спроб залишається низькою.

«Їм треба принаймні симулювати виконання їхніх задач, тому вони зараз і намагаються до кінця літньої кампанії прийти з якимись результатами. Якщо брати ефективність цих спроб, то вона низька», – сказав Трегубов.

Повідомляється, що російські війська продовжують тиск на Куп'янщині, уздовж державного кордону та на сході Сумської області. Зокрема, ворог намагається здійснювати нові вклинення з боку Козачої Лопані.

Трегубов зазначив, що навколо Вовчанська окупанти намагаються створити ширшу зону контролю, однак повністю захопити місто їм не вдається.

«Довкола Вовчанська росіяни все ще намагаються створити свою велику зону контролю, але в них проблема в тому, що вони не можуть повністю взяти під контроль саме місто», – наголосив він.

Водночас на Куп'янському напрямку окупанти прагнуть розділити український плацдарм на схід від річки Оскіл. «Щодо Куп'янська, росіяни активно тиснуть, намагаючись розрізати навпіл великий плацдарм українських сил, а на саме місто дуже повільно повзуть. Але в цілому на Куп'янськ теж давлять системно», – повідомив речник.

Він також зазначив, що інтенсивність бойових дій останнім часом суттєво зросла. Попри це російська армія зазнає рекордних втрат і не може досягти значних результатів. «Ми бачимо велетенські втрати, які не призводять до якихось ефективних здобутків. Приріст захоплених територій абсолютно мінімальний», – підсумував Трегубов.

До слова, аналітики моніторингового проєкту DeepState оновили інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни лінії фронту.

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Теги: окупанти Донеччина Харківщина наступ Куп'янськ росіяни

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