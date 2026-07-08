Росія вдарила по Запоріжжю: понад 15 тисяч абонентів без світла

Під ударом опинилися промислове підприємство та гаражний кооператив, внаслідок атаки постраждали троє людей

Російські війська завдали кількох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки понад 15 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За інформацією обласної влади, через російський обстріл без електроенергії залишилися 15 342 абоненти. Серед них 14 574 побутових споживачі та 768 юридичних осіб.

фото: Іван Федоров/Telegram

фото: Іван Федоров/Telegram

Наразі енергетики працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та поверненням електропостачання мешканцям міста.

фото: Іван Федоров/Telegram

фото: Іван Федоров/Telegram

Один із російських ударів припав по підприємству харчової промисловості. Внаслідок влучання було зруйновано виробниче приміщення, а 43-річний працівник дістав поранення. Йому надають необхідну медичну допомогу.

фото: Іван Федоров/Telegram

Ще одна керована авіабомба влучила на територію гаражного кооперативу. Вибуховою хвилею та уламками було зруйновано й пошкоджено будівлі.

За даними Івана Федорова, під час цього удару постраждали двоє людей – 76-річні чоловік і жінка. Вони самостійно звернулися до медиків.

Таким чином, за останньою інформацією, внаслідок російської атаки на Запоріжжя поранення дістали троє людей. Влада повідомляє, що профільні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та уточнюють масштаби руйнувань.

Фахівці також обстежують пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлової забудови. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня російські війська також завдали удару по Києву. Внаслідок атаки у двох районах столиці виникли пожежі, повідомлялося про постраждалих, а на місцях влучань працювали рятувальники та інші екстрені служби.