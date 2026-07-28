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Родини захисників відкрили інсталяцію до роковин Оленівки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Родини захисників відкрили інсталяцію до роковин Оленівки
Церемонія вшанування пам'яті жертв Оленівки в центрі Києва: інсталяція на Михайлівській площі та банери на Майдані Незалежності
фото: соцмережі

Колишній полонений розповів, як керівництво колонії забороняло рятувати поранених

Напередодні четвертих роковин теракту в Оленівці в центрі Києва вшанували пам'ять загиблих військовополонених. До акції долучилися родини загиблих, звільнені з полону військові, побратими захисників і небайдужі кияни. Про це повідомляє «Главком»

Що відбувалося в центрі Києва

Захід відбувся попри те, що частину інших пам'ятних акцій до четвертих роковин трагедії в столиці цього дня довелося скасувати: організатори мітингу на Майдані Незалежності відмовилися від його проведення через ракетну небезпеку. Відкриття інсталяції на Михайлівській площі, натомість, відбулося за планом.

Співзасновниця громадської організації «Асоціація родин захисників "Азовсталі"» Ольга Андріанова повідомила, що встановлена інсталяція стане постійною – вона залишиться на площі й після завершення пам'ятних заходів.

На завершення церемонії учасники запалили фаєри. Під час акції до Дня пам'яті страчених у полоні присутні також промовили Молитву українського націоналіста.

Родини захисників відкрили інсталяцію до роковин Оленівки фото 1
фото: Суспільне

Своїми спогадами про ніч теракту поділився один із колишніх військовополонених, який отримав тяжке поранення під час вибуху в колонії. За його словами, керівництво колонії навмисно забороняло лікарям допомагати пораненим, і лише близько п'ятої ранку постраждалих почали вивозити до лікарні.

Він також розповів, що в російському полоні досі перебувають сотні бійців «Азову», частина з яких пережила теракт в Оленівці, а щонайменше кілька десятків – перебувають у вкрай тяжкому фізичному стані.

Серед присутніх була й жінка, чийого брата вбили в Маріуполі навесні 2022 року і досі не вдалося поховати. За її словами, кияни та іноземні делегації мають не лише співчувати, а й долучатися до повернення полонених з неволі.

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Що сталося в Оленівці

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року в одному з бараків колишньої Волноваської виправної колонії №120 у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині пролунав вибух. Там утримували українських військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя, які вийшли з території заводу «Азовсталь» за наказом українського військового командування.

За даними Верховної Ради України, унаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські військовополонені, понад 130 дістали поранення.

Того ж дня Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом масового вбивства військовополонених. У липні 2024 року СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру колишньому начальнику колонії Сергію Євсюкову та його першому заступнику Дмитру Нейолову: за версією слідства, вони навмисно зволікали з евакуацією поранених і наданням їм медичної допомоги, унаслідок чого загинули ще дев'ять українських військовослужбовців. Розслідування триває.

22 липня 2025 року Верховна Рада встановила День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Його щороку відзначають 28 липня – у роковини теракту в Оленівці.

Нагадаємо, у роковини трагедії президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону 9613 людей, і закликав не забувати про жодного, хто досі лишається в неволі.

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Теги: Азов теракт військові Володимир Зеленський розслідування кияни поранення соцмережі Оленівка Азовсталь

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