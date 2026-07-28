РФ вдарила по цивільному судну у Чорному морі, яке вже двічі зазнавало атак

Остаточні наслідки удару наразі уточнюються

Російські окупанти завдали чергового удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря сьогодні, 28 липня.

Під атаку потрапив корабель під прапором Ліберії, який перебував на рейді без екіпажу та вантажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, внаслідок атаки на судні зафіксовано задимлення. Остаточні наслідки удару наразі уточнюються. Очільник області зазначив, що це судно вже двічі зазнавало пошкоджень під час попередніх російських атак.

«Внаслідок чергової цинічної атаки ворога в акваторії Чорного моря уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу», – повідомив Кіпер.

Він наголосив, що такі удари є черговим свідченням цілеспрямованих спроб Росії зірвати роботу українського морського коридору.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 27 липня провела екстрене засідання через нову хвилю російських атак на Україну. Головною темою стали удари по чорноморських портах, цивільних суднах і зерновій інфраструктурі, які, за оцінкою Організації Об'єднаних Націй, вже становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки.