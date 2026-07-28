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Дніпропетровщина: рятувальники потрапили під повторний удар РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дніпропетровщина: рятувальники потрапили під повторний удар РФ
На Дніпропетровщині під повторний обстріл РФ потрапили рятувальники ДСНС
фото: ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль

У Марганці Дніпропетровської області російські війська повторно атакували рятувальників, які прибули ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Внаслідок першої атаки загорілася вантажівка. Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по місцю роботи надзвичайників.

Дніпропетровщина: рятувальники потрапили під повторний удар РФ фото 1
фото: ДСНС
Дніпропетровщина: рятувальники потрапили під повторний удар РФ фото 2
фото: ДСНС
Дніпропетровщина: рятувальники потрапили під повторний удар РФ фото 3
фото: ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. За інформацією ДСНС, серед особового складу постраждалих немає.

Варто зазначити, що російські війська регулярно застосовують тактику повторних ударів по місцях обстрілів, атакуючи рятувальників, медиків та інших екстрених служб, які прибувають ліквідовувати наслідки ударів і допомагати постраждалим.

Як відомо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під час ліквідації наслідків одного з ударів у Харкові окупанти завдали повторного удару по цивільному підприємству, де працювали підрозділи ДСНС. Того дня загинуло четверо рятувальників.

Теги: рятувальники ДСНС Дніпропетровщина

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