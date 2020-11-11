25% українців підтримують народну розправу над політиками

Українці хочуть справедливого суду для всіх

У середині жовтня дві третини українців (66,8%) вважають, що певних політиків потрібно довго і ретельно судити згідно із законами, навіть якщо це займе багато часу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 25% респондентів вважають, що більшість політиків заслужили на народну розправу, навіть якщо це незаконно. У квітні так вважали 22,5% опитаних.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів.

Українці хочуть справедливого суду для всіх

Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.

Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.

Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».