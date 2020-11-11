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    Події в Україні

    25% українців підтримують народну розправу над політиками

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    У квітні цю думку підтримували 61,9% респондентів - 25% українців підтримують народну розправу над політиками
    У квітні цю думку підтримували 61,9% респондентів

    Українці хочуть справедливого суду для всіх

    У середині жовтня дві третини українців (66,8%) вважають, що певних політиків потрібно довго і ретельно судити згідно із законами, навіть якщо це займе багато часу.  Про це свідчать дані опитування КМІС.

    За даними опитування, 25% респондентів вважають, що більшість політиків заслужили на народну розправу, навіть якщо це незаконно. У квітні так вважали 22,5% опитаних.

    Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів.

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    Українці хочуть справедливого суду для всіх

    Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.

    Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.

    Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

    Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського»

    соцопитування політика українці Україна
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