25% українців підтримують народну розправу над політиками
Українці хочуть справедливого суду для всіх
У середині жовтня дві третини українців (66,8%) вважають, що певних політиків потрібно довго і ретельно судити згідно із законами, навіть якщо це займе багато часу. Про це свідчать дані опитування КМІС.
За даними опитування, 25% респондентів вважають, що більшість політиків заслужили на народну розправу, навіть якщо це незаконно. У квітні так вважали 22,5% опитаних.
Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів.
Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.
Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.
Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.
Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».