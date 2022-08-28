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Загарбники вбили в Україні 380 дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загарбники вбили в Україні 380 дітей
26 серпня внаслідок обстрілу Запорізької області загинули двоє хлопчиків
фото ілюстративне

Станом на ранок 28 серпня поранено понад 733 дитини

Більше ніж 1112 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 379 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 44.

Зазначається, що 26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури смт. Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинули двоє хлопчиків: вісім років та рік і вісім місяців.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю», – додали в прокуратурі.

Дані про постраждалих дітей станом на 28 серпня
Дані про постраждалих дітей станом на 28 серпня
Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора нагадєу, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо, триває 186 доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

Теги: війна діти окупанти

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