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Покарання за мову. Окупанти викинули посеред поля дитину з мішком на голові

Надія Клочко
glavcom.ua
Покарання за мову. Окупанти викинули посеред поля дитину з мішком на голові
Викладачка Ганна Бут під час окупації Мелітополя доєдналася до руху опору
фото з відкритих джерел

Вчителька, яку нагородив президент, розповіла про умови, в яких опинились українці на окупованих територіях

Викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут, яка стала лауреаткою відзнаки президента «Національна легенда України» розповіла, що в окупації люди постійно перебувають під загрозою, особливо україномовні. Про це вона сказала у інтерв’ю «Главкому».

«Мене накрила розмова з учнем, якого витягли з хати і викинули серед поля з мішком на голові. Ця людина абсолютно українськомовна. То йому показали, як потрібно розмовляти, у них такий виховний метод: вивезти і викинути. Цей хлопець додому потім пішки добирався. Опісля йому вдалося втекти, він зараз разом з родиною у Чернігівській області, нині з ними все гаразд.

Люди не навчені говорити російською, не говоритимуть російською. Я довго плакала після розмови з ним. Саме його розповідь спонукала записати те відео», – зазначила вона.

Ганна Бут викладачка загальноосвітніх дисциплін, до окупації вона викладала у Мелітопольському професійному аграрному ліцеї. Коли росіяни захопили місто, доєдналася до руху опору: розклеювала листівки, синьо-жовті стрічки, виготовляла синьо-жовті сердечка з віршами про Україну. Довчивши своїх учнів до кінця навчального року, вона тільки у травні виїхала на контрольовану територію. Зараз живе у Дубні (Рівненська область). Лауреатка премії Global Teacher Prize Ukraine, у 2021 її визнали однією з найкращих учителів України. Днями Ганна також стала лауреаткою премії «Національна легенда України».

Як відомо, Ганна Бут у червні опублікувала відеозвернення із закликом до світової спільноти врятувати Мелітополь від росіян і допомогти звільнити інші окуповані території. Вона зазначила, що після публікації свого звернення отримала подяки від жителів окупованого міста.

За словами жінки, записати таке звернення їй захотілося після того, як вона поговорила зі своїм учнем, який постраждав від рук окупантів через те, що розмовляє українською мовою.

Нагадаємо, раніше президент до Дня Незалежності присвоїв ще десятьом українцям звання «Національна легенда України». Відзнакою президента «Національна легенда України» нагороджено Анатолія Бабічева, Ігоря Бедзая (посмертно), Ганну Бут, Ігоря Івасикова, Тату Кеплер, Марію Примаченко (посмертно), Андрія Свиста, Ольгу Свист, Анатолія Солов’яненка (посмертно) та Андрія Шевченка.

22 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський нагородив першими відзнаками «Національна легенда України» сім видатних українців. Лауреатами перших відзнак «Національна легенда України» стали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно). 

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Теги: війна в Україні війна окупація окупанти Мелітополь

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