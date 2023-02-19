Мюнхенська безпекова конференція завершилася. Чому вона ввійде до підручників історії

Підтримка України Заходом буде необмеженою у часі, така теза прозвучала в Мюнхені

На конференції серед лідерів країн та авторитетних політиків панували яструбині настрої

У Мюнхені 19 лютого завершилася 59-та безпекова конференція. Україна була представлена потужною делегацією, аби на всіх рівнях максимально донести наші пріоритети та нагальні завдання.

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Цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція увійде до підручників історії, упевнений народний депутат, Голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«Після десятиліть летаргічного сну Європа прокинулася. Замість сірого горобця перед нами знову поступово з'являється яструб. Так само на конференції серед лідерів країн та авторитетних політиків панували яструбині настрої», – написав Чернєв.

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Нардеп також перерахував озвучені на конференції питання, котрі стосуються України:

Україна має перемогти. Жодних територіальних поступок бути не може. Міжнародне право не може бути порушене.

Захід буде кратно нарощувати випуск озброєння та боєприпасів для України і власних потреб. Готується технологічний бліцкриг у військовій промисловості.

Підтримка України Заходом буде необмеженою у часі. Путін може не сподіватися на втому Заходу.

Україна має бути в ЄС і НАТО.

Росія має бути покарана за злочини проти людяності та воєнні злочини. Нюрнберг-2 поступово наближається.

Активи Росії мають бути конфісковані на користь України. Агресор має відшкодувати всі збитки.

«Можна констатувати, що у західному політичному мейнстрімі, нарешті, почали перемагати установки та принципи України, запропоновані Президентом Володимиром Зеленським. Різними словами різні політики по суті озвучили та повторили його формулу миру», – підсумовує Чернєв.

Паралельно українська делегація на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком провела переговори про отримання літаків, далекобійних ракет та додаткових танків для України. Заручилися підтримкою конгресменів.

Нагадаємо, 17 лютого, у Німеччині розпочалася триденна Мюнхенська безпекова конференція. У перший день на ній виступив президент України Володимир Зеленський.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував більш як 10 переговорів на полях Мюнхенської безпекової конференції.