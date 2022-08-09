Умань: помер постраждалий внаслідок падіння рашистської ракети

Стан іншого потерпілого середньої тяжкості

У лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку по Уманщині. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Нагадаємо, вчора під час масштабної повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони збили ворожу у небі над Уманню. Уламки ракети впали на цивільний об’єкт. Внаслідок падіння ракети було поранено двох людей.

Згодом рятувальники показали наслідки падіння збитої ракети в Умані.

До слова, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 640 рашистів.