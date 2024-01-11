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Агентці Кремля, яка щодня проїжджала 100 км для шпигування, загрожує довічне ув’язнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Агентці Кремля, яка щодня проїжджала 100 км для шпигування, загрожує довічне ув’язнення
За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку
фото: пресслужба СБУ

Фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником ФСБ

На Донеччині російська агентка яка розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони. Для цього жінка щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником ФСБ.

Як зазначається, у зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки.

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Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день», – йдеться уповідомлнні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з ФСБ та фіксації українських об’єктів.

Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося провести комплекс заходів для убезпечення позицій та маршрутів пересування підрозділів ЗСУ.

У поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Для комунікації з ФСБ жінка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося,  що на Хмельниччині викрили 55-річного спортивного тренера, який розвідував дислокацію та переміщення Сил оборони. Зловмисник щодня пробігав від 10 до 50 км, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху українських військ. Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку за допомогою телефона.

Теги: СБУ Донеччина державна зрада

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