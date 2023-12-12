СБУ відкрила провадження через кібератаку на «Київстар»

Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку «Київстар». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Провадження відкрили одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Це:

ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж;

ст. 361-1 – створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут;

ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ст. 111 – державна зрада;

ст. 113 – диверсія;

ст. 437 – планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни;

ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

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Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.

Крім того, на місці працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

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До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Раніше компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.