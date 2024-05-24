Генштаб перевірятиме списки на бронювання подані до 10 травня

Відповідне рішення Кабінет міністрів схвалив 24 травня

Генеральному штабу ЗСУ доручено опрацювати списки на бронювання військовозобов’язаних, які надійшли до 10 травня 2024 року. Повторно передавати їх на погодження до Міністерства оборони не потрібно. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідне рішення Кабінет міністрів схвалив 24 травня.

«Змінами до постанови №76 від 8 травня уряд передав функції перевірки списків на бронювання, яку раніше здійснював Генштаб, Міністерству оборони України. Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків», – пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За словами посадовця, рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних.

Фоменко зазначив, що органам, які подавали списки, не потрібно повторно розпочинати процес, подаючи їх до Міноборони.

Мінекономіки наголошує, що це разове рішення. Зокрема, воно стосуватиметься лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Зокрема підприємства, які відповідають критеріям клубу, зможуть отримати право на бронювання співробітників.