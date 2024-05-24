Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб перевірятиме списки на бронювання подані до 10 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генштаб перевірятиме списки на бронювання подані до 10 травня
Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання списків на бронювання
фото з відкритих джерел

Відповідне рішення Кабінет міністрів схвалив 24 травня

Генеральному штабу ЗСУ доручено опрацювати списки на бронювання військовозобов’язаних, які надійшли до 10 травня 2024 року. Повторно передавати їх на погодження до Міністерства оборони не потрібно. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідне рішення Кабінет міністрів схвалив 24 травня. 

«Змінами до постанови №76 від 8 травня уряд передав функції перевірки списків на бронювання, яку раніше здійснював Генштаб, Міністерству оборони України. Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків», – пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За словами посадовця, рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних.

Фоменко зазначив, що органам, які подавали списки, не потрібно повторно розпочинати процес, подаючи їх до Міноборони.

Мінекономіки наголошує, що це разове рішення. Зокрема, воно стосуватиметься лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Зокрема підприємства, які відповідають критеріям клубу, зможуть отримати право на бронювання співробітників.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: Генштаб Мінекономіки бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 821-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року
Сьогодні, 12:40
Нині триває 820-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:59
Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим
ЗСУ провели чотири штурми, щоб вибити противника із займаних позицій – Генштаб
18 травня, 20:49
Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW
Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW
14 травня, 05:20
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
14 травня, 00:50
Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 травня, 07:48
Ворог готується до нових спроб прориву Часового Яру: аналіз ISW
Ворог готується до нових спроб прориву Часового Яру: аналіз ISW
10 травня, 04:23
«єОселя»: Мінекономіки повідомило результати програми за перший квартал 2024 року
«єОселя»: Мінекономіки повідомило результати програми за перший квартал 2024 року
30 квiтня, 14:57
Наразі у штаті Суспільного нараховується понад 1600 чоловіків
Суспільне забронювало чотири сотні своїх працівників
26 квiтня, 08:25

Події в Україні

Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку
Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку
Генштаб перевірятиме списки на бронювання подані до 10 травня
Генштаб перевірятиме списки на бронювання подані до 10 травня
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження
Генштаб хоче зменшити штат на 60%
Генштаб хоче зменшити штат на 60%
Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка
Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
22K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
12K
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
6157
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
5325
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
4378
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua