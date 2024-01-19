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Сили оборони відбили понад 30 пекельних атак РФ на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони відбили понад 30 пекельних атак РФ на одному з напрямків – Генштаб
На одному з напрямків ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень

Триває 695-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Лісківщина, Карповичі, Грем’яч, Хрінівка, Діброва Чернігівської області; Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито шість атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев'ять атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, шість разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито дві атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив дев'ять безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби противника

Нагадаємо, уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.

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Теги: Генштаб війна ЗСУ окупанти

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