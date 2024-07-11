Планування вбивства гендиректора Rheinmetall: Столтенберг відреагував

Столтенберг сказав, що спроби залякування з боку Росії мають зворотний ефект

Столтенберг відмовився коментувати інформацію щодо замаху

Американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським відреагував на ймовірний замах.

Столтенберг відмовився коментувати інформацію щодо замаху та заявив існує російська кампанія, яку організували спецслужби для «ворожих дій» проти країн НАТО. Метою РФ є залякати союзників НАТО, щоб вони припинили допомогу Україні.

«За останні місяці ми бачили, що союзники по НАТО не були залякані», – наголосив генсек.

Водночас Столтенберг сказав, що такі спроби залякування з боку Росії мають зворотний ефект.

Нагадаємо, що РФ планувала вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України. Після того, як розвідка дізналися про наміри РФ, вони поінформували службу безпеки Німеччини та змогли зірвати змову.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

До слова, у рамках партнерства АТ «Укроборонпром» і Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Зазначається, що головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для ЗСУ силами українських зброярів.