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Окупанти просунулися в Синьківці: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися в Синьківці: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог нещодавно просунувся на схід від Торецька

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська. Окупанти просунулися в центральній Синьківці та заявили, що захопили населений пукнт. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

29 серпня бої тривали на північ від Харкова біля Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські сили ведуть штурм без підтримки бронетехніки.

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська та, як повідомляється, захопили Синьківку під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 29 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 серпня, показують, що російські війська просунулися в центральну Синьківку. Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Синьківку, а Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська захопили Стельмахівку. 

28 і 29 серпня російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та Спірного, але лінія фронту не змінилася.

Російські війська продовжували наступальні дії під Часовим Яром; на північ від Часів Яр біля Григорівки; на схід від Часів Яр біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори. Російські війська нещодавно просунулися на схід від Торецька, зокрема вздовж вулиці Чапаєва на північному заході Дружби.

Ворог нещодавно просунувся на схід і південний схід від Покровська. Окупанти просунулися до смуги на північний захід від Свиридонівки, на північ у полях на схід від Гордівки, до шахти «Новогродівська» № 1/3 у північно-західній Новогродівці і на захід до терикону шахти «Росія» на північ від Михайлівки 

29 серпня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки. Російські війська продовжували наступальні дії біля Костянтинівки, Водяного та Вугледара.

Російський блогер заявив, що 29 серпня на заході Запорізької області тривали позиційні бої. Зазначається, що південний військовий округ просунувся на північ та схід від Роботиного, хоча ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

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Теги: росія окупанти Генштаб штурм війна

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