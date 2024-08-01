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СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля у Луганську

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля у Луганську
СБУ з'ясувала, що ще у 2014 році Яковенко приєднався до підконтрольного Росії терористичного угрупування «Схід 13»
фото: Служба безпеки України

Яковенко позиціонує себе «воєнкором» – він готує заказні сюжети та знімає «прямі включення» нібито з передової

Так званий «воєнкор» росіян В'ячеслав Яковенко у тимчасово окупованому Луганську, який розповсюджував брехню про ситуацію на фронті, отримав підозру. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як зазначають правоохоронці, Яковенко позиціонує себе «воєнкором» – він готує заказні сюжети та знімає «прямі включення» нібито з передової. Насправді ж підозрюваний ховається більш ніж за 100 кілометрів від фронту, звідки поширює фейки про ситуацію на полі бою.

Також для поширення російської пропаганди він використовує свій Telegram-канал із аудиторією більш ніж 30 тисяч користувачів. У дописах на каналі він намагається дискредитувати українських захисників та героїзує окупантів, зокрема тих, що захопили Лисичанськ.

СБУ з'ясувала, що ще у 2014 році Яковенко приєднався до підконтрольного Росії терористичного угрупування «Схід 13», яке діяло на тимчасово окупованій території Луганської області.

Після повномасштабного вторгнення угруповання стало частиною з'єднань Південного військового округу РФ. А фігурант «перепрофілювався» і став пропагандистом.

Як наголосили правоохоронці, йому заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі. 

Нагадаємо, колаборанту та пропагандисту Кремля на тимчасово окупованих територіях Донецької області Миколі Черкашину повідомлено про підозру.  Черкашин очолює так званий медіа-холдинг «ДНР» . Він замінив на посаді зрадника Романа Беседіна, який очолював «інформресурс» до липня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Україна повідомила про підозру «заступнику» міністра внутрішніх справ Криму.

До слова. оргкомітет Олімпійських ігор-2024 у Парижі позбавив виданих раніше акредитацій для роботи на змаганнях чотирьох пропагандистів російської державної агенції tass.ru. Троє пропагандистів встигли відвідати церемонію відкриття Олімпіади та деякі змагання. 

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Теги: пропагандист Луганськ СБУ окупанти війна колабораціонізм росія Telegram

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