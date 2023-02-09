Аналог Covid-вакцини. Естонія запропонувала новий механізм постачання зброї Україні

Кая Каллас: «Естонія не має винищувачів, інакше ми б віддали все, що ми маємо»

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени Європейського Союзу повинні спільно купувати зброю і боєприпаси для України. Про це вона сказала журналістам перед самітом ЄС у Брюсселі.

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«Дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні», – наголосила вона.

Крім того, Каллас запропонувала змінити механізм постачання зброї Україні – за принципом вакцини від коронавірусу. За її словами, країни ЄС повинні дати сигнал європейським оборонним підприємствам для збільшення темпів виробництва.

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«Думаю, всі ми подивилися, що у нас є на складах, але ми маємо робити більше, і ми маємо надіслати чіткий сигнал оборонної промисловості Європи – виробляти більше. Я думала, що ми можемо використовувати механізм, схожий на той, що застосовувався у випадку вакцин. Тобто європейські країни виділятимуть кошти, Європейська комісія закуповуватиме, а потім її відправлятимуть безпосередньо в Україну», – сказала Каллас.

Також прем’єрка прокоментувала питання винищувачів для України. Вона зазначила, що Естонія не має таких літаків, але очікує, що рішення буде ухвалене.

«Це питання до тих, хто має винищувачі. Естонія не має винищувачів, інакше ми б віддали все, що ми маємо. Тому це питання до інших демократичних країн», – додала вона.

Раніше прем'єрка Естонії закликала ізолювати російських спортсменів.

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До слова, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Брюселля, де виступить на саміті ЄС.