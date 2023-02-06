Влада Естонії нагадала місцевій церкві про «червоні лінії»

Низка естонських політиків запропонували у разі повторення подібних дій позбавити митрополита Євгенія дозволу на проживання в країні

Митрополит Московського патріархату в Естонії збирався провести «молебен за мир» за два дні до річниці нападу Росії на Україну

Міністерство внутрішніх справ Естонії нагадало митрополиту Естонської православної церкви Московського патріархату Євгенію, який є громадянином РФ, що будь-яка підтримка російської агресії у війні з Україною стане «червоною лінією». Про це повідомляє EER.ee.

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Зазначається, що митрополита Московського патріархату було викликано на співбесіду до міністерства внутрішніх справ через те, що той збирався провести «молебен за мир» за два дні до річниці нападу Росії на Україну. При цьому передбачалося, що у молебні візьмуть участь представники проросійських політичних сил Естонії.

Віце-канцлер МВС Райво Кюйт повідомив журналістам, що темами бесіди з митрополитом були «червоні лінії», якими у міністерстві вважають «будь-яку вербальну чи невербальну підтримку російської агресії проти України» та елементи «політичної агітації з боку релігійних організацій».

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Згодом стало відомо, що після розмови в МВС глава ЕПЦ МП вирішив скасувати молебень і зробив заяву, що «церква стала жертвою політичної провокації».

Низка естонських політиків запропонували у разі повторення подібних дій позбавити митрополита Євгенія дозволу на проживання в країні.

Раніше повідомлялося, що прем’єрка Естонії Кая Каллас взяла участь у плетінні маскувальних сіток для українських захисників.

До цього Кая Каллас виступила проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань, назвавши це прямим знущанням «з усіх тих десятків тисяч українців, яким довелося розлучитися з життям у найстрашнішому злочині проти людства, яке пережила Європа з часів закінчення Другої світової війни».