Андрій Хоркавий: «KLR Bus» – соціально відповідальна компанія і буде надалі допомагати дітям військовим та армії

«Це наша щоденна практика»: Андрій Хоркавий розповів про допомогу ЗСУ та дітям військових

Голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін у Facebook повідомив, що 45 дітей українських захисників з Хмельниччини відпочинуть в Польщі.

Він зазначив, що всього на відпочинок до Куявсько-Поморського воєводства заплановано відправити три групи по 50 дітей під супроводом дорослих. Безкоштовне перевезення дітей до місця відпочинку забезпечила компанія «KLR Bus».

«Вже кілька років поспіль обласна військова адміністрація організовує освітньо-туристичні поїздки для дітей військовослужбовців, зокрема тих, чиї батьки брали безпосередню участь у заходах із захисту України у звʼязку з військовою агресією російської федерації, а також для дітей осіб, які зникли безвісти внаслідок цієї агресії», – написав Тюрін.

В свою чергу засновник «KLR Bus» Андрій Хоркавий розповів, що це вже не перший раз, коли компанія забезпечує перевезення дітей в табори відпочинку.

«Ми соціально відповідальна компанія і це вже звична практика для нас, коли ми безкоштовно надаємо транспорт для перевезень. І не лише для дітей, а й для потреб Збройних Сил України та будівельників, які зводять фортифікаційні споруди на Сході», – розповів Хоркавий.

За словами Хоркавого, з початку повномасштабного вторгнення компанія «KLR Bus» передала на потреби ЗСУ 12 власних автобуси та закупила 18 пікапів для військовослужбовців, переважно для бригад з Хмельниччини.

«Загалом на підтримку наших Збройних Сил ми вже спрямували понад 40 мільйонів гривень. Це і дрони, і тепловізори, і військове спорядження. І далі плануємо робити це регулярно. Це наща щоденна практика», – розповів засновник «KLR Bus» в інтерв’ю «Громадське».

Він також розповів, що заснований ним благодійний фонд «Серце КЛР» став дієвим інструментом допомоги тим, хто найбільше її потребує.

«У фонді ми зосередилися на медичній підтримці – закупівлі обладнання для лікарень та допомоги дітям із сімей переселенців. Ми регулярно організовуємо та беремо участь в благодійних акціях та намагаємося підтримати наших співвітчизників в ці складні часи», – зазначив Андрій Хоркавий.