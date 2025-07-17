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Андрій Хоркавий: «KLR Bus» – соціально відповідальна компанія і буде надалі допомагати дітям військовим та армії

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Христина Жиренко
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Христина Жиренко
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Андрій Хоркавий: «KLR Bus» – соціально відповідальна компанія і буде надалі допомагати дітям військовим та армії

«Це наша щоденна практика»: Андрій Хоркавий розповів про допомогу ЗСУ та дітям військових

Голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін у Facebook повідомив, що 45 дітей українських захисників з Хмельниччини відпочинуть в Польщі.

Він зазначив, що всього на відпочинок до Куявсько-Поморського воєводства заплановано відправити три групи по 50 дітей під супроводом дорослих.  Безкоштовне перевезення дітей до місця відпочинку забезпечила компанія «KLR Bus».

Андрій Хоркавий: «KLR Bus» – соціально відповідальна компанія і буде надалі допомагати дітям військовим та армії фото 1

«Вже кілька років поспіль обласна військова адміністрація організовує освітньо-туристичні поїздки для дітей військовослужбовців, зокрема тих, чиї батьки брали безпосередню участь у заходах із захисту України у звʼязку з військовою агресією російської федерації, а також для дітей осіб, які зникли безвісти внаслідок цієї агресії», – написав Тюрін.

В свою чергу засновник «KLR Bus» Андрій Хоркавий розповів, що це вже не перший раз, коли компанія забезпечує перевезення дітей в табори відпочинку.

«Ми соціально відповідальна компанія і це вже звична практика для нас, коли ми безкоштовно надаємо транспорт для перевезень. І не лише для дітей, а й для потреб Збройних Сил України та будівельників, які зводять фортифікаційні споруди на Сході», – розповів Хоркавий.

За словами Хоркавого, з початку повномасштабного вторгнення компанія «KLR Bus» передала на потреби ЗСУ 12 власних автобуси та закупила 18 пікапів для військовослужбовців, переважно для бригад з Хмельниччини.

«Загалом на підтримку наших Збройних Сил ми вже спрямували понад 40 мільйонів гривень. Це і дрони, і тепловізори, і військове спорядження. І далі плануємо робити це регулярно. Це наща щоденна практика», – розповів засновник «KLR Bus» в інтерв’ю «Громадське».  

Андрій Хоркавий: «KLR Bus» – соціально відповідальна компанія і буде надалі допомагати дітям військовим та армії фото 2

Він також розповів, що заснований ним благодійний фонд «Серце КЛР» став дієвим інструментом допомоги тим, хто найбільше її потребує.

«У фонді ми зосередилися на медичній підтримці – закупівлі обладнання для лікарень та допомоги дітям із сімей переселенців. Ми регулярно організовуємо та беремо участь в благодійних акціях та намагаємося підтримати наших співвітчизників в ці складні часи», – зазначив Андрій Хоркавий.

Теги: благодійність волонтер

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