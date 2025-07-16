Антидроновий щит для армії: Олег Крот і партнери передали чергову партію сіток у межах проєкту «Павутиння»

У межах проєкту «Павутиння» вже передано понад 1500 тонн сіток

На передову вирушили ще три фури захисту – сітки, які допомагають військовим зупиняти ворожі FPV-дрони та рятувати життя. Це – чергова партія в межах спільної ініціативи «Павутиння», яку реалізовують меценат Олег Крот, співзасновник громадської організації «Фундація Течія», благодійний фонд «Батальйон Волонтер» та ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії».

Проєкт працює понад рік і вже став справжнім логістичним хабом, який забезпечує фронт риболовецькими та сільськогосподарськими сітками. Їх використовують для облаштування так званих «коридорів життя», маскування техніки, укриттів і як бар’єрний захист від дронів-камікадзе та бомб із безпілотників.

«Ми не передаємо просто матеріал – ми передаємо шанс на життя. Це наша війна ресурсів, і ми в ній озброєні рішучістю, технікою й відданістю. Вірю, що кожна передана сітка – це врятовані люди, збережені позиції і ще один крок до перемоги», – зазначив Олег Крот.

До останньої поставки долучилися також партнери з бізнесу – зокрема, курортний проєкт Kryla Karpaty by Edem, який реалізує компанія Edem Family, а також українська mil-tech компанія «Генерал Черешня», що спеціалізується на виробництві FPV-дронів для ЗСУ.

«Павутиння – це не про благодійність заради репутації. Це про роботу, яка реально змінює хід бою. Якщо кожен зробить свою частину – дрон не влучить, бо не побачить. І це вже буде наша спільна перемога», – зазначив Артем Колюбаєв, голова ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії».

Компанія «Генерал Черешня», яка приєдналась до ініціативи, увійшла до рейтингу Forbes Ukraine Next 250 як один із найперспективніших mil-tech бізнесів країни. Вона виросла з волонтерського об’єднання, яке спочатку забезпечувало армію амуніцією, а згодом налагодило виробництво бойових дронів. Їхні FPV-комплекси вже кодифіковані Міноборони, а флагманський дрон «Генерал Черешня AIR» успішно перехоплює ворожі безпілотники, включно з «Мерлінами» вартістю сотні тисяч доларів.

Загалом у межах проєкту «Павутиння» вже передано понад 1500 тонн сіток, і потреба зростає щодня. Саме тому волонтери, бізнес і технологічні команди об’єднуються, щоби забезпечити військо тим, що дійсно працює.