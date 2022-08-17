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Андріївка. Зібрано дані про усіх загиблих від рук окупантів: розслідування

Альона Боженко
glavcom.ua
Андріївка. Зібрано дані про усіх загиблих від рук окупантів: розслідування
Журналісти показали звірства окупантів в селі на Київщині
скріншот

Журналісти провели детальне дослідження наслідків вторгнення російської армії

Від початку війни окупанти шокували весь світ своєю жорстокістю по відношенню не тільки до військових, а й до цивільного населення. «Схеми» презентували фільм про масштаби звірств окупантів на прикладі маленького села на Київщині. 

У маленькому селі Андріївка на Київщині, населення якого становить менше півтори тисячі людей, за час окупації у лютому-березні рашисти вбили 14 мирних мешканців, ще троє людей загинули від бомбардувань. 

Окрім того, щонайменше двоє мешканців села померли від несвоєчасного надання медичної допомоги та відсутності доступу до медикаментів. 

Село Андріївка розташоване за 50 кілометрів від Києва, у Бучанському районі. Головна вулиця села – вулиця Меля – це дорога, яка з'єднує Бородянку і Макарів, де точилися запеклі бої.

Журналісти провели детальне дослідження наслідків вторгнення російської армії на прикладі цього невеликого села. 70 будинків повністю зруйновано, зазнала суттєвих пошкоджень місцева школа. Дитячий садочок зрівняний з землею.

За інформацією «Схем», 12 мирних мешканців рашисти просто застрелили, ще в одного кинули гранату. Ще один українець помер насильницькою смертю від інших завданих важких тілесних ушкоджень. Ще троє українців загинули від повітряного бомбардування населеного пункту російською армією. Також за цей час до загибелі щонайменше двох мешканців села призвів брак доступу до медикаментів та медичної допомоги.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі встановили імена російських солдатів, причетних до вбивств місцевих жителів у селі Андріївка Київської області, яке перебувало під контролем ворогів із кінця лютого до квітня. 

Під час відступу окупанти залишили у селі 25 фотографій, зроблених на вкрадений телефон місцевого жителя. Саме вони допомогли журналістам встановити їхні особи. Смартфон окупанти відібрали у 76-річного Леоніда Удода. Він та його дружина Тетяна змогли повернути свій гаджет лише наприкінці травня: чужий устрій серед своїх речей знайшла мешканка Андріївки та принесла його до пункту роздачі гуманітарної допомоги.

Теги: окупанти війна Київщина розслідування журналіст війна в Україні

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