Кім пояснив, навіщо прифронтові області об’єдналися в Асоціацію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кім пояснив, навіщо прифронтові області об'єдналися в Асоціацію
Віталій Кім (праворуч) та міський голова Харкова Ігор Терехов на форумі, де було створено Асоціацію прифронтових сіл та громад
фото: Facebook Асоціації прифронтових сіл та громад

Голова Миколаївської ОВА: «Наша мета – зробити прифронтові області драйверами відновлення»

Прифронтові області мають стати драйверами відновлення України після завершення війни. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на Миколаїщині вже зараз заплановані проєкти з відновлення на три роки вперед. Про це Кім розповів в інтерв’ю «Главкому».

Як підкреслив голова Миколаївської ОВА, ключовою метою новоствореної новоствореної Асоціації прифронтових областей та громад, яку очолив міський голова Харкова Ігор Терехов, є зробити регіони драйверами повоєнного відновлення.

«На цій платформі формується глобальне бачення змін, стратегічні напрацювання того, що ми будемо робити в майбутні п’ять років, щоб на базі Асоціації формувалися еліта та фахівці у різних напрямках. Наприклад, в Асоціації можуть бути 10 найкращих спеціалістів у якійсь сфері, зібрані з усіх областей», – розповів Кім.

Кім зазначив, що об'єднання (в якому, зокрема, представлені Запорізька та Дніпропетровська області) є логічною формалізацією процесів, які вже відбуваються.

«Справа в тому, що ми і так всім цим займаємося: бігаємо по різних кабінетах, щось просимо, розробляємо документи, один з одним комунікуємо, узгоджуємо... Просто тепер це формалізується, щоб спільні проблеми були, так би мовити, в одному пакеті», – пояснив Віталій Кім.

Нагадаємо, після трьох із половиною років війни українці переходять до стадії прийняття нових реалій. Люди вже менше задаються питаннями, коли закінчиться війна, зосереджуються на поточних завданнях і намагаються жити звичним життям навіть під час бойових дій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В інтерв’ю «Главкому» у 2023 році Кім зазначав, що тоді українцям уже не потрібні були «заспокійливі пігулки», як у 2022-му, а потрібен був «озвірін». На четвертому році виснажливої війни, за його словами, людям тепер насамперед потрібні гроші.

Він наводить історію про хлопця, який вижив в Освенцимі: першими здавалися ті, хто думав, що війна швидко закінчиться; другими – ті, хто вважав, що вона триватиме вічно; а виживали ті, хто прийняв війну як постійний стан і навчився в ньому жити. Кім зазначає, що українці зараз переходять до цього етапу: вони менше запитують, коли закінчиться війна, і переживають стадію прийняття.

