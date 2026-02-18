Головна Світ Політика
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
З 1 березня 2026 року в РФ почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують «традиційні цінності»
фото: szru.gov.ua

Кремль розширює можливості влади обґрунтовувати високі військові витрати, подальші обмеження громадянських свобод

У Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.

З 1 березня 2026 року почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують «традиційні цінності»: вони не отримуватимуть прокатних посвідчень, будуть витіснені з великих онлайн-платформ, а за їх поширення передбачені штрафи. Паралельно з 2026/2027 навчального року у школах вводять предмет «духовно-моральнісна культура Росії», а у вишах планують цифрове тестування студентів на відповідність ідеологічним установкам держави.

«Таке оформлення «ціннісної» політики є частиною ширшої внутрішньополітичної стратегії: через морально-ідеологічний порядок денний влада прагне консолідувати суспільство, підвищити лояльність до центру ухвалення рішень і водночас посилити контроль над інформаційним середовищем. Перенесення фокуса з економічних труднощів на культурні конфлікти також знижує політичні ризики для Кремля», – зазначає розвідка.

Служба зовнішньої розвідки додає: «У зовнішньополітичному вимірі інституціоналізація цієї доктрини закріплює подання війни проти України як довготривалого цивілізаційного протистояння із Заходом. Така рамка розширює можливості влади обґрунтовувати високі військові витрати, подальші обмеження громадянських свобод і перерозподіл ресурсів на користь силових структур, роблячи ідеологію інструментом управління в умовах затяжної конфронтації».

До слова, Росія здійснює контроль над більшою частиною політичного контенту в німецькомовному сегменті Telegram. Згідно з розслідуванням видань The Insider та «Новая газета – Европа», проросійські наративи поширює розгалужена мережа каналів, пов’язана з медіахолдингом RT.

Теги: росія росіяни пропаганда

