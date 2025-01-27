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АРМА передала стратегічно важливе підприємство в управління «Укренерго»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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АРМА передала стратегічно важливе підприємство в управління «Укренерго»
Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством – єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Серед переваг від передачі активу в управління держкомпанії є забезпечення енергетичної безпеки

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у взаємодії з Бюро економічної безпеки забезпечило передачу стратегічно важливого ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління НЕК «Укренерго». Про це повідомила пресслужба АРМА.

Наголошується, що передача ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління НЕК «Укренерго» здійснена на виконання розпорядження уряду України з використанням механізму, передбаченого статтею 21-1 закону про АРМА, що дозволяє передавати важливі для держави об'єкти в управління за спеціальною процедурою.

Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством – єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури.

Як зазначають в АРМА, серед переваг від передачі активу в управління держкомпанії забезпечення енергетичної безпеки, гарантування 95% доходу до державного бюджету щомісяця, збереження виробничого потенціалу підприємства.

Наразі бенефіціаром ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» вказана Ольга Дубовіцка (Естонія). Раніше одним із засновників компанії був росіянин Сергій Петров.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів відхилило кандидатуру ТОВ «БК «Міленіум» на управителя торгівельно-розважальним центром Gulliver. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

«За результатом перевірки поданої документації ТОВ «БК «Міленіум» було виявлено ряд невідповідностей тендерної пропозиції. АРМА відхилило кандидатуру цього учасника аукціону на управління ТРЦ Gulliver. Раніше пропозиція учасника була визнана платформою «Прозорро» найбільш економічно вигідною (водночас визнана аномально низькою ціновою пропозицією)», – каже вона.

Дума зазначила, що виявлені порушення тендерної документації так і не було усунено учасником у відведений 24-годинний термін.

Також суд передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно, яке належить сім’ї підозрюваного ексначальника ТЦКОдещини полковника Євгена Борисова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для арештованої нерухомості Віктора Медведчука: трьох квартир, житлового та нежитлового будинків і земельної ділянки. 

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Теги: конкурс завод майно Укренерго Сергій Петров Олена Дума

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