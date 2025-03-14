Євросоюз ухвалив рішення продовжити санкції проти Росії

ЄС схвалив санкції щодо майже 2,4 тис. фізичних і юридичних осіб

Угорщина та Люксембург вимагали для продовження санкцій виключити зі списку олігарха Фрідмана

Країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2,4 тис. фізичних і юридичних осіб через агресію Росії проти України.

Як зазначає агентство Bloombeg, три імені все ж було виключено зі списку на прохання Будапешта, однак Михайло Фрідман залишився під санкціями.

Нагадаємо, Угорщина погрожувала накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян.

Згодом стало відомо, що Угорщина поставила ультиматум Європі – Фрідман в обмін на продовження санкцій. За даними неназваних посадовців, зусилля Будапешта підтримував Люксембург.

Торік Фрідман подав позов проти країни – там він має частку в лондонській інвестиційній фірмі LetterOne, тож вимагав компенсації за 15,8 млрд доларів збитків через санкції.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сіярто писав у соцмережах, що Будапешт «не погодиться на поспіх» стосовно продовження дії санкцій ЄС. Обмеження Європи щодо РФ поновлюються кожні шість місяців – за це мають одноголосно проголосувати всі 27 країн блоку.

Як повідомлялося, під час вчорашньої зустрічі посли ЄС не змогли дійти згоди щодо продовження персональних санкцій проти Росії, дія яких завершувалася 15 березня 2025 року.

До слова, Рада Євросоюзу відмовилася знімати всі санкції з російського бізнесмена Михайла Фрідмана.