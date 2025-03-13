Фрідман в обмін на продовження санкцій. Угорщина поставила ультиматум Європі – FT

Посол Угорщини в ЄС зажадав, щоб Фрідмана виключили із санкційного списку як ціну Будапешта в обмін на продовження обмежень

Якщо санкції не буде продовжено, то вони втратять чинність 15 березня 2025 року

Угорщина може заблокувати продовження європейських санкцій проти приблизно двох тисяч росіян, якщо олігарха Михайла Фрідмана не буде виключено з санкційного списку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Санкції проти осіб, які підтримують російську агресію проти України, закінчаться 15 березня, якщо всі 27 країн-членів ЄС не погодяться продовжити їх іще на шість місяців. Сьогодні, 13 березня, посли ЄС зустрінуться в Брюсселі, аби обговорити подальші обмеження.

Тим часом, як пише видання, посол Угорщини в ЄС зажадав, щоб олігарха Фрідмана не було в цьому списку, тоді країна начебто продовжить дію санкцій.

Водночас країни Балтії виступають проти будь-якого послаблення обмежень проти РФ до завершення будь-яких переговорів про припинення вогню.

За даними неназваних посадовців, зусилля Будапешта підтримує Люксембург. Торік Фрідман подав позов проти країни — там він має частку в лондонській інвестиційній фірмі LetterOne, тож вимагав компенсації за 15,8 млрд доларів збитків через санкції.

Спочатку Будапешт попросив виключити вісім імен зі списку, включно з іншими російськими мільярдерами, зокрема Алішером Усмановим і давнім партнером Фрідмана Петром Авеном. Як кажуть джерела FT, Угорщина відмовилася від деяких із цих вимог.

Нагадаємо, Угорщина погрожує накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян. Йдеться про олігархів та міністра спорту РФ.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сіярто писав у соцмережах, що Будапешт «не погодиться на поспіх» стосовно продовження дії санкцій ЄС. Обмеження Європи щодо РФ поновлюються кожні шість місяців – за це мають одноголосно проголосувати всі 27 країн блоку.

До слова, Рада Євросоюзу відмовилася знімати всі санкції з російського бізнесмена Михайла Фрідмана.