Мінʼюст просить суд конфіскувати українські активи російських бізнесменів

Михайло Фрідман та його партнери є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп»

Міністерство юстиції хоче стягнути на користь держави майно Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави активів, які належать російським бізнесменам. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, Мінʼюст просить суд стягнути в дохід держави такі активи:

82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»;

86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», якими опосередковано володіють Фрідман, Авен і Косогов;

100% від загальної кількості акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»;

100% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА.КОМ»;

3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО», якими опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited.

Михайло Фрідман та його партнери є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, РФ та Грузії, та разом із компанією Rissa Investments Limited утворюють групу компаній «Боржомі».

Наприкінці 2022 року за позовом БЕБ суд заарештував і передав до АРМА корпоративні права власників холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Вони виробляють мінеральні води під брендами «Моршинська», «Миргородська», «Моршинська Лимонада», енергетик «Воля», а також води Aqua Life та «Аляска».

За підсумками конкурсу, проведеного в лютому 2023 року, управителем арештованих корпоративних прав стала компанія «Карпатські мінеральні води» – один із трьох найбільших гравців українського ринку води. Вона належить підприємцеві Сергію Устенку, який має завод у селі Струтин на Львівщині. Проте за півтора року новий управитель через бюрократичну тяганину досі не зміг взяти «Моршинську» під своє крило.

Нагадаємо, суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу відмовилася знімати всі санкції з російського бізнесмена Михайла Фрідмана.

До слова, Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду, вимагаючи позбавити співачку-путіністку Таїсію Повалій майна, яким вона володіє в Україні.