У новому бою під Крутами українці ліквідували близько 200 росіян

Перед боєм росіяни обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут і фотографувалися на його фоні

Перед боєм росіяни обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут і фотографувалися на його фоні

Через 104 роки українці та росіяни знову билися на Чернігівщині

У Чернігівській області під Крутами відбувся бій Збройних сил України і тероборони з російськими загарбниками. Про це повідомляє Крутівська громада. Під час бою окупанти зазнали приголомшливої поразки.

За свідченням жителів громади, після бою трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі й на двох КамАЗах повезли у бік Сумщини.

«Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки», — йдеться у повідомленні.

Перед боєм окупанти обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут і фотографувалися на його тлі.

Крути – символ боротьби за незалежність України. У 1918 році тут відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною численних жертв затримали ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті.

Сьогодні вдень російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок. Куди вони їх причепили не повідомлялося поки.

Напередодні стало відомо, що виїзди з Чернігова заміновані: жителів просять не покидати місто.

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