Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік

«Енергетична стійкість, підтримка людей, розвиток бізнесу»

5 лютого у Харкові відбувся Форум Асоціації прифронтових міст та громад «Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад – 2026». Захід обʼєднав керівників близько 300 прифронтових громад, представників Уряду, обласних влад та міжнародних організацій.

У роботі Форуму взяли участь: Ігор Терехов, Харківський міський голова та голова Асоціації прифронтових міст та громад, Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА, Денис Шмигаль, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики України, Денис Улютін, міністр соціальної політики, сімʼї та єдності, Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА, а також представники ООН, Ради Європи та міжнародних гуманітарних організацій.

Учасники визначили ключові пріоритети роботи Асоціації прифронтових міст таі громад на 2026 рік. Серед них: безпека людей та захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість, доступ до медицини та реабілітації, підтримка внутрішньо переміщених осіб, збереження людського потенціалу та підтримка малого та середнього підприємництва. Окремий пріоритет – відновлення, яке, за словами учасників заходу, має відбуватися вже зараз – навіть в умовах війни.

Зокрема, голова АПМГ Ігор Терехов зазначив, що прифронтові території давно перейшли від логіки реагування на кризи до моделі прогнозування та мінімізації ризиків, а їх ключовим завданням залишається не лише забезпечення базових умов життя для людей, а й створення фундаменту для подальшого розвитку та відновлення.

«Люди в прифронтових громадах чекають не гучних заяв, а простих і базових речей: світла й тепла в домівках, роботи лікарень і шкіл, можливості працювати й залишатися у своїх містах. Саме заради цього ми об’єдналися в Асоціацію – щоб говорити з державою мовою конкретних рішень і відповідальності за них. Прифронтові громади мають унікальний управлінський досвід, і цей досвід формує не лише відповіді на виклики, з якими країна житиме під час війни, а й на етапі повоєнного відновлення», – зазначив Ігор Терехов.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики України Денис Шмигаль підкреслив , що відновлення має відбуватися за принципом «краще ніж було».

«Правильне відновлення сьогодні – це відновлення з модернізацією, за принципом «відбудувати краще, ніж було»: не просто полагодити, а зробити системи більш живучими, гнучкими, автономними, менш залежними від одного вузла і більш захищеними. Водночас розвиток – це спосіб не перетворювати прифронтові громади на територію тимчасовості чи сіру зону, яку намагається створити росія. Розвиток – це зрозумілий перелік проєктів, відповідальні, партнери і рішення. Сьогодні інтерес міжнародних партнерів до України, зокрема до прифронтових громад, є високим, і ми не маємо втратити цю хвилю», – зазначив Денис Шмигаль.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що майбутнє відновлення України напряму залежить від того, чи зможе держава створити умови для життя і розвитку людей уже зараз.

«Відновлення країни починається не після війни – воно повинно починатися вже зараз, зі створення умов, за яких люди можуть жити, працювати і бачити своє майбутнє у своїх громадах та своїй країні. Саме там, де створені такі умови, зʼявляться економіка, розвиток, стійкість і майбутнє. Тому наше завдання – не відкладати ці рішення на потім і не чекати ідеального моменту. Якщо ми хочемо побудувати сильну країну після війни, ми маємо закладати фундамент для цього вже сьогодні», – підкреслив Віталій Кім.

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін також акцентував увагу на важливості підтримки людей на прифронтових територіях.

«Люди залишаються там, де є не разова допомога, а системна і передбачувана підтримка навіть поруч із війною. Гуманітарне реагування не може бути довгостроковою відповіддю – у прифронтових громадах саме соціальна політика визначає, залишатися людям чи їхати», – наголосив Денис Улютін.