Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік

«Енергетична стійкість, підтримка людей, розвиток бізнесу»

5 лютого у Харкові відбувся Форум Асоціації прифронтових міст та громад «Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад – 2026». Захід обʼєднав керівників близько 300 прифронтових громад, представників Уряду, обласних влад та міжнародних організацій.

У роботі Форуму взяли участь: Ігор Терехов, Харківський міський голова та голова Асоціації прифронтових міст та громад, Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА, Денис Шмигаль, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики України, Денис Улютін, міністр соціальної політики, сімʼї та єдності, Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА, а також представники ООН, Ради Європи та міжнародних гуманітарних організацій.

Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік фото 1

Учасники визначили ключові пріоритети роботи Асоціації прифронтових міст таі громад на 2026 рік. Серед них: безпека людей та захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість, доступ до медицини та реабілітації, підтримка внутрішньо переміщених осіб, збереження людського потенціалу та підтримка малого та середнього підприємництва. Окремий пріоритет – відновлення, яке, за словами учасників заходу,  має відбуватися вже зараз – навіть в умовах війни.

Зокрема, голова АПМГ Ігор Терехов зазначив, що прифронтові території давно перейшли від логіки реагування на кризи до моделі прогнозування та мінімізації ризиків, а їх ключовим завданням залишається не лише забезпечення базових умов життя для людей, а й створення фундаменту для подальшого розвитку та відновлення.

Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік фото 2

«Люди в прифронтових громадах чекають не гучних заяв, а простих і базових речей: світла й тепла в домівках, роботи лікарень і шкіл, можливості працювати й залишатися у своїх містах. Саме заради цього ми об’єдналися в Асоціацію – щоб говорити з державою мовою конкретних рішень і відповідальності за них. Прифронтові громади мають унікальний управлінський досвід, і цей досвід формує не лише відповіді на виклики, з якими країна житиме під час війни, а й на етапі повоєнного відновлення», – зазначив Ігор Терехов.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики України Денис Шмигаль підкреслив , що відновлення має відбуватися за принципом «краще ніж було». 

«Правильне відновлення сьогодні – це відновлення з модернізацією, за принципом «відбудувати краще, ніж було»: не просто полагодити, а зробити системи більш живучими, гнучкими, автономними, менш залежними від одного вузла і більш захищеними. Водночас розвиток – це спосіб не перетворювати прифронтові громади на територію тимчасовості чи сіру зону, яку намагається створити росія. Розвиток – це зрозумілий перелік проєктів, відповідальні, партнери і рішення. Сьогодні інтерес міжнародних партнерів до України, зокрема до прифронтових громад, є високим, і ми не маємо втратити цю хвилю», – зазначив Денис Шмигаль. 

Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік фото 3

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що майбутнє відновлення України напряму залежить від того, чи зможе держава створити умови для життя і розвитку людей уже зараз.

«Відновлення країни починається не після війни – воно повинно починатися вже зараз, зі створення умов, за яких люди можуть жити, працювати і бачити своє майбутнє у своїх громадах та своїй країні. Саме там, де створені такі умови, зʼявляться економіка, розвиток, стійкість і майбутнє. Тому наше завдання – не відкладати ці рішення на потім і не чекати ідеального моменту. Якщо ми хочемо побудувати сильну країну після війни, ми маємо закладати фундамент для цього вже сьогодні», – підкреслив Віталій Кім.

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін також акцентував увагу на важливості підтримки людей на прифронтових територіях.

«Люди залишаються там, де є не разова допомога, а системна і передбачувана підтримка навіть поруч із війною. Гуманітарне реагування не може бути довгостроковою відповіддю – у прифронтових громадах саме соціальна політика визначає, залишатися людям чи їхати», – наголосив Денис Улютін.

