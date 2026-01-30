Головна Країна Політика
РФ втратить членство в МАГАТЕ? Шмигаль повідомив про засідання керівної ради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: МЗС

Шмигаль: Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти «Росатома»

Сьогодні відбулося позачергове засідання керівної ради МАГАТЕ. Зустріч ініційована на прохання України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Росія системно і цілеспрямовано атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій. Це – підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що окремо наголошували на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС, яка від початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

«Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти «Росатома» та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах. Порушили питання призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, а також обговорили намір ініціювати внесення змін до статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав держави-агресора», – підкреслив міністр.

МЗС України додало: «Росія не уникне відповідальності. Україна продовжуватиме розробляти системну правову та політичну відповідь, зокрема ініціюючи внесення змін до статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав держави-агресора».

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль також закликав Міжнародне агентство з атомної енергії повністю ізолювати Росію, а також призупинити її членство в організації. Шмигаль провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони заслухали доповіді керівників українських АЕС і очільників місій МАГАТЕ.

Як повідомлялось, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

