Місцева влада має надати плани захисту енергетики до 1 вересня – Шмигаль

Глава Міненерго заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною

Голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Під час візиту на Харківщину глава Міненерго провів нараду про стан забезпечення електро-, тепло-, водопостачання в області. Під час зустрічі обговорювалося питання захисту енергетичних об’єктів.

«На Харківщині був виконаний певний обсяг робіт, тут без деталей. Маємо продовжувати й укріплювати. Президент України також поставив завдання місцевій владі підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Очікуємо від голів міст та областей відповідні плани до 1 вересня», – каже він.

Урядовець зазначив, що місцеві енергетики отримують необхідне для відновлювальних робіт обладнання із хабу Міненерго. Крім того, через Фонд підтримки енергетики України вже зроблено замовлення додаткового устаткування для ремонтів.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.