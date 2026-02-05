Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Місцева влада має надати плани захисту енергетики до 1 вересня – Шмигаль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Місцева влада має надати плани захисту енергетики до 1 вересня – Шмигаль
За словами урядовця, президент поставив завдання місцевій владі підготувати плани захисту до наступного опалювального сезону
фото: Денис Шмигаль

Глава Міненерго заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною

Голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Під час візиту на Харківщину глава Міненерго провів нараду про стан забезпечення електро-, тепло-, водопостачання в області. Під час зустрічі обговорювалося питання захисту енергетичних об’єктів.

«На Харківщині був виконаний певний обсяг робіт, тут без деталей. Маємо продовжувати й укріплювати. Президент України також поставив завдання місцевій владі підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Очікуємо від голів міст та областей відповідні плани до 1 вересня», – каже він.

Урядовець зазначив, що місцеві енергетики отримують необхідне для відновлювальних робіт обладнання із хабу Міненерго. Крім того, через Фонд підтримки енергетики України вже зроблено замовлення додаткового устаткування для ремонтів.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

Читайте також:

Теги: енергетика Харківщина Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашук заявив, що «енергетичне перемир’я» зменшило готовність людей до блекаутів
Енергетичне перемир’я? Голова обласної ради розповів про зниження попиту на павербанки
30 сiчня, 12:11
На думку Савченко, за нинішніх умов вирішення цієї проблеми можливе лише на законодавчому рівні
Борги «Гарпока» перед ВДЕ залишаються системною проблемою – юристка
25 сiчня, 14:21
Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці»
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
23 сiчня, 20:45
Перший однопід’їздний житловий будинок «ромашка» або «кукурудза» був побудований у 1981 році
В одному з будинків-«ромашок» на Оболоні вийшли з ладу всі інженерні системи
22 сiчня, 17:10
Як будуть вимикати світло 17 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 17 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
16 сiчня, 17:32
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля
16 сiчня, 11:49
Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях
Україна скликає енергетичний «Рамштайн» – МЗС
15 сiчня, 21:48
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
13 сiчня, 22:22
Росія знову вдарила по енергетиці
Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
13 сiчня, 11:12

Події в Україні

Місцева влада має надати плани захисту енергетики до 1 вересня – Шмигаль
Місцева влада має надати плани захисту енергетики до 1 вересня – Шмигаль
Авто з людьми пішло під лід на Київському водосховищі
Авто з людьми пішло під лід на Київському водосховищі
Підтримка залізничників: віцепрем’єр Кулеба анонсував доплати у 20 000 грн за роботу під обстрілами
Підтримка залізничників: віцепрем’єр Кулеба анонсував доплати у 20 000 грн за роботу під обстрілами
Україна повернула з полону 157 людей
Україна повернула з полону 157 людей
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
Зеленський повідомив про результати програми «теплих пакунків» для населення
Зеленський повідомив про результати програми «теплих пакунків» для населення

Новини

Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua