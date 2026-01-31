Головна Країна Події в Україні
Шмигаль повідомив про перші успіхи в заживленні областей після блекауту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Денис Шмигаль

За словами міністра, енергосистема працює цілісно

Ситуація в енергосистемі України, яка постраждала від масштабного технологічного збою на лініях із Молдовою та екстремальних холодів, поступово стабілізується. Станом на 14:00 31 січня 2026 року енергетикам вдалося відновити живлення об’єктів критичної інфраструктури у найбільш проблемних регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

«Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям», – зазначив Шмигаль.

За словами міністра, енергосистема працює цілісно.

«Диспетчери «Укренерго» контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень. Енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло», – резюмував він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців стосовно масштабної аварійної ситуації в енергосистемі. Причиною знеструмлення значної частини України та сусідньої Молдови стали технологічні причини на лініях електропередач, що з'єднують обидві держави. Наразі тривають інтенсивні відновлювальні роботи для стабілізації мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Про стан справ главі держави звітували Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко та Міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше повідомляли, на Києвщині, Одещині та Дніпропетровщині та у столиці 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. 

Нагадаємо, столична підземка тимчасово припинила перевезення пасажирів. Причиною став критичний рівень напруги, що надходить від зовнішніх живлячих центрів. Наразі поїзди не курсують на жодній із гілок, а ескалатори вимкнені для запобігання аварійним ситуаціям. 

До слова, у суботу, 31 січня 2026 року, о 10:42 ранку Республіка Молдова опинилася в стані масштабного блекауту. Слідом за енергетичним колапсом в Україні, молдовська енергосистема не витримала різкого перепаду напруги, що призвело до аварійного відключення ключових ліній електропередач. Інформацію про системну аварію офіційно підтвердив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту (Dorin Junghietu).

Як відомо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відповів на три питання, які найчастіше ставлять споживачі після переходу на тимчасові графіки відключень електроенергії у Києві. Він зазначив, що цей період став складним для багатьох киян. Водночас, як наголошує Коваленко, в умовах уже четвертого року повномасштабної війни поняття «просто» фактично перестало існувати.

Зауважимо, що 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози.

До слова, у Києві наразі без тепла 253 багатоповерхівки. «Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго». 



