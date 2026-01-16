Головна Гроші Економіка
Глава «Укрцукру» сподівається, що ціни на продукт «підуть вгору», бо це вигідно для усіх

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Глава «Укрцукру» сподівається, що ціни на продукт «підуть вгору», бо це вигідно для усіх
Яна Кавушевстка: Дешевий цукор може коштувати Україні цілої галузі
фото: Інтерфакс

Виробники працюють нижче собівартості та сподіваються на зростання цін у 2026 році

Наднизькі ціни на цукор в Україні не влаштовують ні виробників, ні ринок загалом, адже вони ставлять під загрозу подальше існування галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національної асоціації виробників цукру «Укрцукор» Яна Кавушевську, підбиваючи підсумки сезону-2025 та окреслюючи очікування на 2026 рік.

Кавушевська зазначила, що у 2025–2026 маркетинговому році виробництво цукру перевищить 1,7 млн тонн. Станом на 10 січня заводи «Укрцукру» вже виробили 1,615 млн тонн.

У 2025 календарному році Україна експортувала 464 тис. тонн цукру – на 38% менше, ніж у рекордному 2024-му (746 тис. тонн).

• 27% експорту припало на ЄС,
• решта – на світовий ринок.

Основними покупцями були країни Близького Сходу та Балкан. Лідером став Ліван (71 тис. тонн), далі – Болгарія (66 тис. тонн), Північна Македонія (39 тис. тонн), Лівія (34 тис. тонн), Туреччина та Сирія (понад 27 тис. тонн кожна).

За словами очільниці «Укрцукру», нинішні відпускні ціни заводів – близько 19,8 грн/кг – у середньому нижчі за собівартість виробництва.

Причини:

• надлишок виробництва у попередні роки;
• слабка світова кон’юнктура;
• обмеження експорту до ЄС;
• високі витрати виробників (понад 50% собівартості – імпортні складові).

«У наднизьких цінах на цукор не зацікавлений ніхто. Якщо вони залишаться такими, скорочуватимуться площі, закриватимуться заводи, і врешті-решт цукру стане мало – тоді він буде дуже дорогим. Питання навіть у тому, чи матимемо ми взагалі український цукор» – сказала Кавушевська.

Вона додала: «Я дуже сподіваюся, що ціни почнуть зростати у 2026 році. Ринок циклічний – ми зараз у його нижній точці».

Схожа криза цін спостерігається і в ЄС. У Польщі ціна цукру не перевищує €400 за тонну, хоча виробники скорочували площі на 7-9%, сподіваючись на відновлення ринку. «Укрцукор» планує продовжувати діалог з ЄС щодо збільшення квот на український цукор під час перегляду Угоди про асоціацію у 2028 році.

Ціни на цукор в Україні у 2025 році знизилися до багаторічного мінімуму, тоді як собівартість виробництва продовжує зростати через високу частку імпортних складових. За її даними, у грудні 2023 року середня відпускна ціна цукру становила 23,96 грн/кг, у грудні 2024-го – 23,98 грн/кг, а у 2025 році впала до 19,55 грн/кг.

Кавушевська зазначила, що для споживача така динаміка виглядає комфортною, однак для виробників вона є критичною. За її словами, понад 50% собівартості вирощування цукрових буряків формують імпортні складові, прив’язані до євро: насіння, засоби захисту рослин, паливо та низка інших ресурсів.

Попри зростання курсу євро та загальної інфляції, ціна на цукор не лише не підвищилася, а навпаки – знизилася. «Витрати виробників постійно зростають, тоді як ціна кінцевої продукції падає» – підкреслила чільниця «Укрцукру».

Уряд наприкінці 2025 року продовжив ліцензування експорту до ЄС, що, за словами Кавушевської, дозволило уникнути хаотичного вивезення продукції та стабілізувати поставки.

За останні роки цукрова галузь України істотно змінилася: вона не лише змогла вистояти під час війни, а й наростила виробництво – з 1,2 млн тонн у 2020-2021 роках до 1,8 млн у 2023-2024. Навіть цього року, попри зменшення обсягів, очікується близько 1,5-1,6 млн тонн. До повномасштабної війни внутрішнє споживання становило 1,2–1,3 млн тонн, але зараз воно нижче через демографічні зміни.

