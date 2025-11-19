«Нафтогаз» спростував інформацію про обшуки

Раніше ЗМІ писали, що детективи НАБУ нібито прийшли з обшуками до директора з безпеки «Нафтогазу»

Пресслужба компанії наголосила, що «Нафтогаз» максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів

Поширена в ЗМІ інформація про обшуки в офісах «Нафтогазу» не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що жодних обшуків в офісах групи не проводиться. «Група «Нафтогаз» максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії. У разі встановлення порушень – будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників», – вказано в повідомленні.

Раніше Економічна правда писала, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до нового директора з безпеки «Нафтогазу» Віталія Бровка. Повідомлялося, що нібито слідчі дії повʼязані з плівками операції «Мідас».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розповів, що СБУ зацікавилося плівками в гучній справі про корупцію у сфері енергетики, щоби перевірити ймовірність держзради інших учасників.

До слова, Politico пише, що українська влада зіткнулася зі складною ситуацією, оскільки у західних партнерів виникли серйозні запитання стосовно корупційних скандалів. ЗМІ проаналізувало, як Київ намагається впоратися з цим репутаційним викликом, зазначаючи, що Україні критично необхідна фінансова допомога для переживання, ймовірно, найважчої зими з початку повномасштабного вторгнення.