Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні

Захід не бачить ознак значного ЗСУ на південному сході

Збройні сили України задіяли для контрнаступу на південному напрямку свіжі резерви, зокрема резервний 10-й армійський корпус. Про це йдеться у статті The Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цього тижня напружені бої вирували у південно-східній України, адже Київ продовжує потужний натиск з метою повернення територій, використовуючи свіже поповнення навчених та обладнаних Заходом підрозділів, однак ознак значного прориву поки немає», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що наразі основна мета українських сил – перерізати російський сухопутний міст до Криму, який служить важливим маршрутом військової логістики загарбників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українські війська почали поступово просуватися до цієї лінії після того, як змінили підхід, який передбачав невеликі рухи піших військ, на більший приплив сил із резервів 10-го українського корпусу з використанням танків і бронетехніки», – йдеться у статті.

За даними видання, чи не найбільш запеклі бої зараз точаться довкола села Роботине, яке знаходиться за 2 км від основної російської лінії оборони.

карта: The Washington Post

«Битва тут становить для України найближчий та найбільш вірогідний шлях прориву крізь російську оборону, й посадовці називають її такою, що має стратегічне значення», – підсумовується у статті.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомив, що після проходження навчання у країнах НАТО, українські бригади ЗСУ перестали під час контрнаступу використовувати тактику, взяту з американських зразків. Замість цього, вони повернулись до тактики, яку знають найкраще.