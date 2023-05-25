Атака дронів на Буковину: з’явилися фото наслідків

Обсяги руйнувань будинків і завданих збитків встановлюються.

Внаслідок падіння збитого «Шахеда» в Чернівецькій області є багато пошкоджень споруд у приватному секторі: розбиті вікна, вибиті двері, пошкоджені покрівлі. Про це повідомив голова Хотинської громади Андрій Дранчук.

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«Маємо біду. О 4:00 ранку, як фашисти, російські терористи вкотре підступно атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Один з них збито силами ППО над територією Хотинської громади. Уламки потрапили в житлову забудову. Виникла пожежа у гаражі. На щастя, обійшлося без людських жертв, однак постраждало декілька будинків і майно мешканців, лінії електропередач», – йдеться в повідомленні.

Обсяги руйнувань будинків і завданих збитків встановлюються.

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Раніше повідомлялося, що Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів».

Київ Росія атакувала «Шахедами» у кілька хвиль. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.