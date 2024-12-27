Підозра очільнику департаменту КМДА та дозвіл на бронювання священників. Головне за 27 грудня

Правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики на неправомірному отриманні інвалідності

Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності, університет Шевченка звільняє професора Василенка, уряд дозволив бронювання священників. «Главком» склав добірку новин 27 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Університет Шевченка звільняє професора Василенка

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Микитою Василенком.

Зазначається, що рішення про звільнення Василенка базується на висновках вченої ради Навчально-наукового інституту (ННІ) журналістики, постійної комісії Вченої ради університету з питань етики та інших колегіальних органів, які встановили порушення професором норм етичного кодексу університетської спільноти, умов контракту й загальних етичних стандартів.

Так, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Микитою Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року відповідно до умов контракту та законодавства.

Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності

Співробітники Служби безпеки та слідчі Національної поліції викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації на неправомірному отриманні другої групи інвалідності. Як зазначено на сайті КМДА, наразі цю посаду обіймає Руслан Світлий.

За матеріалами справи, у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові «виписки із медичної карти», які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

Національна академія внутрішніх справ отримала нового ректора

Ректором Національної академії внутрішніх справ став доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України та полковник поліції Руслан Сербин.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, Сербин також походить з колективу академії. Він очолював Головне управління Національної поліції у Луганській області, перед тим – виконував обов’язки ректора Львівського державного університету внутрішніх справ та ніс службу на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Уряд дозволив бронювання священників

Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Крім того, релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС, тепер належатимуть до критично важливих установ. Вони будуть на одному рівні з представництвами донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.

Також на священнослужителів не буде поширюватися обмеження стосовно кількості заброньованих працівників, а також обмеження по зарплаті для бронювання. Відстрочка священнослужителю буде скасована у разі звільнення з посади.

Вимушені переселенці отримуватимуть субсидію на оренду житла у наступному році

Уряд у межах ініціативи «Зимова єПідтримка» запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Вона запрацює вже в січні наступного року. Так, вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.

Крім того, уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.