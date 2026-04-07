Ірина Білик на день народження отримала незвичне привітання з Індії (відео)

Шанувальники співачки припустили, що таке привітання для неї міг підготувати Дмитро Коляденко

Народна артистка України Ірина Білик, яка 6 квітня святкувала день народження, здивувала своїх шанувальників незвичним привітанням. Співачка опублікувала у своєму блозі в Instagram відео, де її вітають з днем народження чоловіки з-за кордону. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Ірини Білик.

На кадрах, які опублікувала Ірина Білик, чоловіки з Індії вітають її зі святом. У руках чоловіків можна побачити фото співачки, які вони цілують. Також позаду стоїть чоловік з плакатом, де написане привітання, присвячене співачці. Загалом на відео чоловіки танцюють зі святковими ковпаками на голові та вітають Білик.

«Вгадайте, хто привітав мене саме так?» – підписала свій допис Ірина Білик. У коментарях користувачі припустили, що таке привітання для артистки міг влаштувати її колишній чоловік хореограф Дмитро Коляденко.

Шанувальники співачки припустили, що таке привітання для неї міг підготувати Дмитро Дікусар, або Дмитро Коляденко фото: Іnstagram/bilyk_iryna

Водночас були й припущення, що за цим повідомленням стоїть колишній коханий Ірини Білик – Дмитро Дікусар:

«Це у стилі Діми».

«З Днем Народження, королево. Коляденко навряд чи так потратився, скоріше Дікусар».

«Коляденко!»

«Дмитро Коляденко».

Ірина Білик спростувала чутки про те, що незвчине притання з-за кордону їй підготував Дмитро Коляденко фото: Іnstagram/bilyk_iryna

Водночас у коментарях Ірина Білик відповіла, що її шанувальники не вгадали. Тож, хто саме незвичайно привітав примадонну – невідомо.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик 6 квітня святкувала день народження. Співачці виповнилося 56 років, із цим святом артистку вітали її колеги та друзі. Серед привітань були й побажання від її ексчоловіка Дмитра Коляденка.

До слова, у день народження Ірини Білик відбувся реліз її легендарного хіта «Про любов» українською мовою. Ірина Білик уже рік виконує пісню «Про любов» українською на своїх концертах. Однак саме 6 квітня 2026 року на YouTube-каналі співачки відбувся офіційний реліз цієї пісні у перекладі з російської на українську мову.