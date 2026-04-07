Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ірина Білик на день народження отримала незвичне привітання з Індії (відео)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Іnstagram/bilyk_iryna

Народна артистка України Ірина Білик, яка 6 квітня святкувала день народження, здивувала своїх шанувальників незвичним привітанням. Співачка опублікувала у своєму блозі в Instagram відео, де її вітають з днем народження чоловіки з-за кордону. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Ірини Білик. 

На кадрах, які опублікувала Ірина Білик, чоловіки з Індії вітають її зі святом. У руках чоловіків можна побачити фото співачки, які вони цілують. Також позаду стоїть чоловік з плакатом, де написане привітання, присвячене співачці. Загалом на відео чоловіки танцюють зі святковими ковпаками на голові та вітають Білик.

«Вгадайте, хто привітав мене саме так?» – підписала свій допис Ірина Білик. У коментарях користувачі припустили, що таке привітання для артистки міг влаштувати її колишній чоловік хореограф Дмитро Коляденко.

Водночас були й припущення, що за цим повідомленням стоїть колишній коханий Ірини Білик – Дмитро Дікусар:

  • «Це у стилі Діми».
  • «З Днем Народження, королево. Коляденко навряд чи так потратився, скоріше Дікусар».
  • «Коляденко!»
  • «Дмитро Коляденко». 
Водночас у коментарях Ірина Білик відповіла, що її шанувальники не вгадали. Тож, хто саме незвичайно привітав примадонну – невідомо.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик 6 квітня святкувала день народження. Співачці виповнилося 56 років, із цим святом артистку вітали її колеги та друзі. Серед привітань були й побажання від її ексчоловіка Дмитра Коляденка. До привітань долучилися рідні, колеги та друзі арститки. 

До слова, у день народження Ірини Білик відбувся реліз її легендарного хіта «Про любов» українською мовою. Ірина Білик уже рік виконує пісню «Про любов» українською на своїх концертах. Однак саме 6 квітня 2026 року на YouTube-каналі співачки відбувся офіційний реліз цієї пісні у перекладі з російської на українську мову.

Читайте також:

Теги: Ірина Білик гумор відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua