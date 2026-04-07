Ірина Білик на день народження отримала незвичне привітання з Індії (відео)
Шанувальники співачки припустили, що таке привітання для неї міг підготувати Дмитро Коляденко
Народна артистка України Ірина Білик, яка 6 квітня святкувала день народження, здивувала своїх шанувальників незвичним привітанням. Співачка опублікувала у своєму блозі в Instagram відео, де її вітають з днем народження чоловіки з-за кордону. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Ірини Білик.
На кадрах, які опублікувала Ірина Білик, чоловіки з Індії вітають її зі святом. У руках чоловіків можна побачити фото співачки, які вони цілують. Також позаду стоїть чоловік з плакатом, де написане привітання, присвячене співачці. Загалом на відео чоловіки танцюють зі святковими ковпаками на голові та вітають Білик.
«Вгадайте, хто привітав мене саме так?» – підписала свій допис Ірина Білик. У коментарях користувачі припустили, що таке привітання для артистки міг влаштувати її колишній чоловік хореограф Дмитро Коляденко.
Водночас були й припущення, що за цим повідомленням стоїть колишній коханий Ірини Білик – Дмитро Дікусар:
- «Це у стилі Діми».
- «З Днем Народження, королево. Коляденко навряд чи так потратився, скоріше Дікусар».
- «Коляденко!»
- «Дмитро Коляденко».
Водночас у коментарях Ірина Білик відповіла, що її шанувальники не вгадали. Тож, хто саме незвичайно привітав примадонну – невідомо.
Народна артистка України Ірина Білик 6 квітня святкувала день народження. Співачці виповнилося 56 років, із цим святом артистку вітали її колеги та друзі. Серед привітань були й побажання від її ексчоловіка Дмитра Коляденка.
До слова, у день народження Ірини Білик відбувся реліз її легендарного хіта «Про любов» українською мовою. Ірина Білик уже рік виконує пісню «Про любов» українською на своїх концертах. Однак саме 6 квітня 2026 року на YouTube-каналі співачки відбувся офіційний реліз цієї пісні у перекладі з російської на українську мову.
Читайте також:
- Ірина Білик взялася за розкрутку доньки власника АТБ
- Ірина Білик презентувала спільну пісню з донькою власника АТБ
- Донька власника АТБ Анна Буткевич перевтілилася в Ірину Білик (відео)
- Скандал навколо концерту Віктора Павліка. Ірина Білик послалася на Біблію і всіх розсудила
- Ірина Білик згадала екскоханого Дікусара та зробила неочікуваний крок
- Ірина Білик у свій день народження зробила подарунок фанатам (відео)
