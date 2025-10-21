Головна Країна Події в Україні
Атака КАБів на Харків: зруйновано будинки, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака КАБів на Харків: зруйновано будинки, виникли пожежі
Харків атакували КАБи
колаж: glavcom.ua

Усі постраждалі отримують медичну допомогу

Російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова за допомогою керованих авіаційних бомб. Внаслідок вибухів постраждали мирні жителі, а також зазнали пошкоджень приватні будинки. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

Згідно з інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, перші повідомлення про постраждалих надійшли незабаром після вибухів. Кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, вибухи в Індустріальному районі пошкодили щонайменше 15 приватних будинків. В результаті ударів виникла пожежа на місці, але точна інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється.

«Є загроза повторних ударів, тому закликаємо жителів бути обережними», – попередив Ігор Терехов. Обстеження місця влучання триває, і кількість постраждалих, ймовірно, зросте.

Як пишуть місцеві пабліки, росіяни били по критичній інфраструктурі міста. Зазначається, що під ударом опинились і місцеві ТЕЦ.

Теги: Харків обстріл

