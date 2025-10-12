Росіяни обстріляли Запорізьку область: є жертва та поранені

Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу

Увечері 12 жовтня російські терористи атакували Запорізьку область. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

В Оріхівській громаді Пологівського району Запорізької області 32-річний чоловік загинув внаслідок російської атаки. Ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль, внаслідок чого водій загинув на місці.

Згідно з останніми даними, троє осіб отримали поранення, що стався у селі Новопавлівка. 36-річний чоловік, брат загиблого, а також дві молодші сестри, 17 та 19 років, були травмовані. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів загинула семирічна дитина. Під час атаки було зруйновано та пошкоджено будинки. Кількість поранених зросла до семи, серед них співробітник ДСНС.

Як повідомлялося, унаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок родини Дорошів. Після вибуху в оселі обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася дістати дитину з-під завалів, проте врятувати хлопчика не вдалося.

Батька дитини, який три роки провів у російському полоні, з травмами госпіталізувала «швидка». Його прооперували, зараз він перебуває у реанімації в тяжкому стані.

Також у Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського удару рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів.