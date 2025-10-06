Головна Країна Події в Україні
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Окупаційні війська масовано атакували місто ударними безпілотниками

Уночі російські загарбники атакували Харків ударними дронами. На цей час відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському – горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. До ліквідації наслідків було долучено рятувальників, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.

Пожежники ліквідують наслідки атаки РФ
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Як повідомлялося, у Харківській області російські війська продовжують застосовувати тактику ударів по цивільних автомобілях. У результаті двох атак безпілотників 5 жовтня загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення.

До слова, на Донеччині російський обстріл знищив відділення «Нової пошти». На момент удару відділення було зачинене, тому постраждалих серед персоналу чи відвідувачів немає, понад 400 посилок втрачено.

Теги: Харків ДСНС

