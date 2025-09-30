Чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено за жорстоке вбивство

Чоловік розчленував тіло вбитої балетмейстерки та намагалися його спалити

Шевченківській районний суд Харкова визнав винним чоловіка у вбивстві балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Марію вбили 17 лютого 2024 року. Її тіло розчленували та намагалися спалити. Суд визнав винним чоловіка жінки та засудив його до 15 років позбавлення волі. Також суд задовільнив стягнення моральної та матеріальної шкоди частково.

Судове засідання у справі вбивства балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії

Марію було вбито 17 лютого 2024 року фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

За даними ЗМІ, матір загиблої Марії Холодної не згодна з вироком. Вона оскаржуватиме рішення суду, аби домогтися довічного увʼязнення для чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що Холодна та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до вбивства чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. Він ревнував дружину і підозрював її у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки з Холодною чоловік завдав їй ножових поранень, від яких жінка загинула.