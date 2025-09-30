Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено за жорстоке вбивство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено за жорстоке вбивство
Суд призначив зловмиснику позбавлення волі до 15 років
фото: Ґвара Медіа

Чоловік розчленував тіло вбитої балетмейстерки та намагалися його спалити

Шевченківській районний суд Харкова визнав винним чоловіка у вбивстві балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Марію вбили 17 лютого 2024 року. Її тіло розчленували та намагалися спалити. Суд визнав винним чоловіка жінки та засудив його до 15 років позбавлення волі. Також суд задовільнив стягнення моральної та матеріальної шкоди частково.

Судове засідання у справі вбивства балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії
Судове засідання у справі вбивства балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії
Марію було вбито 17 лютого 2024 року
Марію було вбито 17 лютого 2024 року
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

За даними ЗМІ, матір загиблої Марії Холодної не згодна з вироком. Вона оскаржуватиме рішення суду, аби домогтися довічного увʼязнення для чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що Холодна та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до вбивства чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. Він ревнував дружину і підозрював її у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки з Холодною чоловік завдав їй ножових поранень, від яких жінка загинула.

Читайте також:

Теги: вбивство балет Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
19 вересня, 17:38
Чарлі Кірк, співзасновник групи Turning Point USA, був застрелений одним пострілом з гвинтівки
Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному
13 вересня, 13:54
Поліцейські Львівщини розслідують загибель двох чоловіків у приміщенні автосервісу
Вбивство чоловіків у автосервісі на Львівщині: поліція розкрила деталі
12 вересня, 18:12
Декарлоса Брауна підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України
Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
11 вересня, 20:58
Нападник з місця події втік, однак поліція невдовзі затримала його
Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді
10 вересня, 13:34
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
2 вересня, 21:32
Слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства
1 вересня, 13:34
Квіти на місці вбивства Андрія Парубія
У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія
31 серпня, 18:34
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
31 серпня, 12:31

Кримінал

Чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено за жорстоке вбивство
Чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено за жорстоке вбивство
Закупівля ліжок для військових: викрито нову хитру схему
Закупівля ліжок для військових: викрито нову хитру схему
Посадовець «Лісів України» на Кіровоградщині «нарубав дерев» на 5 млн грн
Посадовець «Лісів України» на Кіровоградщині «нарубав дерев» на 5 млн грн
Блогерка Стужук назвала підозру в несплаті податків «політизованою атакою»
Блогерка Стужук назвала підозру в несплаті податків «політизованою атакою»
Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний автомобіль мера Самбора
Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний автомобіль мера Самбора
Хмельничанин навів ракетний удар та передав фото наслідків куратору з РФ
Хмельничанин навів ракетний удар та передав фото наслідків куратору з РФ

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua