Атака на Дніпро та область: є поранені, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Дніпро та область: є поранені, виникли пожежі
Окупанти атакували Дніпро
фото з відкритих джерел

На Нікопольщині двоє чоловіків 43 та 67 років отримали поранення

У ніч на 13 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпру та області. Наслідки повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, після опівночі ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується. Через ворожу атаку знищено та пошкоджено автомобілі. Як повідомляється, у Дніпрі обійшлося без постраждалих.

Також окупанти били по Дніпропетровщині: на Нікопольщині двоє чоловіків 43 та 67 років отримали поранення.

«В останнього множинні уламкові поранення та термічні опіки. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Обидва місцеві залишаються у медзакладі», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та FPV-дронами. Понівечено два автомобілі, один з яких загорівся. Також пошкоджено лінію електропередач.

Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Нагадаємо, зранку 13 грудня в Одесі та Миколаєві пролунали вибухи через російську атаку БпЛА. 

У Миколаєві пролунало щонайменше три вибухи. Безпілотники продовжують летіти на місто. 

В Одесі під атаку окупантів потрапив порт та село Усатове в Одеському районі. 

Атака на Дніпро та область: є поранені, виникли пожежі
Атака на Дніпро та область: є поранені, виникли пожежі
