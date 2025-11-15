Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Дніпро та область: є жертва, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Нікопольщину
фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілів загинув 65-річний чоловік

Уночі російські війська здійснили серію атак по Дніпру та територіях Дніпропетровської області, застосувавши ударні безпілотники, артилерію та РСЗВ «Град». Атака спричинила численні пожежі, руйнування інфраструктури та жертви серед мирного населення. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

У Дніпрі внаслідок ударів дронами виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено приватні підприємства, понівечено автомобіль, рятувальники працювали на кількох осередках займання.

На Нікопольщині російські війська атакували БпЛА, обстрілювали район з артилерії та «Градів». Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська й Мирівська громади.

Унаслідок обстрілів загинув 65-річний чоловік. Зайнялися нежитлова будівля та автомобіль. Пошкоджено приватне підприємство, п’ятиповерховий житловий будинок, приватні оселі, газогін та автотранспорт.

На Синельниківщині під ударом опинилися Роздорська та Покровська громади, по яких також били дронами-камікадзе. Постраждав 52-річний чоловік. Вогонь охопив будинок культури та кілька приватних будинків.

Рятувальні служби області працювали всю ніч, ліквідовуючи пожежі та наслідки ударів. Дані про руйнування та постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада війська РФ завдали масованої атаки по містах України, застосувавши близько 430 безпілотників та 18 ракет, зокрема балістичних і аеробалістичних.

Внаслідок масованої комбінованої ракетно-дронової атаки, що накрила Київ у ніч проти 14 листопада, вкотре постраждав житловий комплекс «Львівський квартал», розташований на вулиці Глибочицькій та пошкоджені два корпуси Інституту отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України.

Також ціллю окупантів став Сирецький парк, де розташована дитяча залізниця. 

Варто зазначити, що у Києві співробітник ДСНС самотужки гасив пожежу у власній квартирі, яка спалахнула внаслідок нічної атаки РФ 14 листопада. Його родина вчасно вибігла з помешкання. 

Теги: Дніпро рятувальники обстріл Дніпропетровщина

