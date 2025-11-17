Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували транспортне підприємство на Дніпропетровщині

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Російські війська атакували Дніпропетровську область
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки ніхто не постраждав

Уночі російські загарбники вдарили безпілотниками по Юріївській громаді Павлоградського району. Унаслідок атаки пошкоджене транспортне підприємство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Крім того, окупанти атакували Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. По них поцілив FPV-дронами та артилерією.

Зазначається, що над Дніпропетровщиною українські захисники збили два безпілотники. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Також російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл.

