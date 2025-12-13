Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 

Основними цілями стали об’єкти енергетичної, портової, газової, промислової та цивільної інфраструктури

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни. Одеська МВА та ОВА повідомили наслідки ворожого обстрілу, пише «Главком».

Унаслідок масованого обстрілу знеструмлено ключові об’єкти енергетичної системи. У більшості районів Одеси немає електроенергії, теплопостачання та водопостачання. Частину об'єктів зруйновано внаслідок прямих влучань, на кількох ділянках виникли пожежі. За попередніми даними, постраждали щонайменше двоє людей, інформація уточнюється. Загиблих наразі не зафіксовано.

Міські лікарні переведено на автономне живлення від генераторів. Забезпечено стратегічні запаси води та пального. Бюветні комплекси також працюють від альтернативних джерел енергії. Організовано централізований підвіз технічної води до мікрорайонів, що залишилися без водопостачання.

За повідомленням моніторів, російські війська випустили близько 300 цілей по території міста та області, серед яких ударні та імітаційні дрони, крилаті ракети морського та наземного базування («Калібр», «Іскандер-К»), балістичні ракети «Іскандер-М» і KH-23, а також аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і протикорабельні ракети П-800 «Онікс» (за попередньою інформацією). Основними цілями стали об’єкти енергетичної, портової, газової, промислової та цивільної інфраструктури.

Рятувальні служби працюють безперервно над ліквідацією наслідків атаки, фіксують ушкодження об’єктів, допомагають постраждалим. Правоохоронні органи ведуть документування злочинів РФ проти цивільного населення. Очікується офіційний звіт Повітряних сил ЗСУ про типи ракет та результати роботи ППО.

Внаслідок атаки частково знеструмлено Херсонську область, включно з самим Херсоном. Крім того, значні перебої з електропостачанням зафіксовано в Миколаївській області. Там введено аварійні відключення світла.