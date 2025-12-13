Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Наслідки атаки на Одещину
фото: ДСНС

Основними цілями стали об’єкти енергетичної, портової, газової, промислової та цивільної інфраструктури

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни. Одеська МВА та ОВА повідомили наслідки ворожого обстрілу, пише «Главком».

Унаслідок масованого обстрілу знеструмлено ключові об’єкти енергетичної системи. У більшості районів Одеси немає електроенергії, теплопостачання та водопостачання. Частину об'єктів зруйновано внаслідок прямих влучань, на кількох ділянках виникли пожежі. За попередніми даними, постраждали щонайменше двоє людей, інформація уточнюється. Загиблих наразі не зафіксовано.

Міські лікарні переведено на автономне живлення від генераторів. Забезпечено стратегічні запаси води та пального. Бюветні комплекси також працюють від альтернативних джерел енергії. Організовано централізований підвіз технічної води до мікрорайонів, що залишилися без водопостачання. 

За повідомленням моніторів, російські війська випустили близько 300 цілей по території міста та області, серед яких ударні та імітаційні дрони, крилаті ракети морського та наземного базування («Калібр», «Іскандер-К»), балістичні ракети «Іскандер-М» і KH-23, а також аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і протикорабельні ракети П-800 «Онікс» (за попередньою інформацією). Основними цілями стали об’єкти енергетичної, портової, газової, промислової та цивільної інфраструктури.

Рятувальні служби працюють безперервно над ліквідацією наслідків атаки, фіксують ушкодження об’єктів, допомагають постраждалим. Правоохоронні органи ведуть документування злочинів РФ проти цивільного населення. Очікується офіційний звіт Повітряних сил ЗСУ про типи ракет та результати роботи ППО.

Внаслідок атаки частково знеструмлено Херсонську область, включно з самим Херсоном. Крім того, значні перебої з електропостачанням зафіксовано в Миколаївській області. Там введено аварійні відключення світла.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл Одещина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдану та Ользі вдалося врятуватися під час атаки РФ на Тернопіль 19 листопада
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
21 листопада, 13:23
Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Внаслідок падіння «шахеда» пошкоджено покрівлю одного з торгівельних центрів Броварів
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр
29 листопада, 05:02
Зруйнована багатоповерхівка на вулиці Стуса після обстрілу Тернополя вранці 19 листопада
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 38
9 грудня, 05:10
Яна Степаненко отримала квартиру від Ріната Ахметова 
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
21 листопада, 12:25
Жінка стояла на вході в укриття і не пустила матір з дитиною всередину
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
25 листопада, 09:10
Саморобні «канати», сплетені з простирадл та ковдр, звисають з вікон верхніх поверхів пошкодженого будинку
Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)
25 листопада, 11:00
Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпровському районі Києва (фото)
25 листопада, 13:16
Павільйон і все обладнання всередині повністю знищені та не підлягають відновленню
Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ
3 грудня, 16:54

Новини

Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
Туреччина відреагувала на удар по своєму судну у порту Чорноморська
Туреччина відреагувала на удар по своєму судну у порту Чорноморська
Удар по порту Чорноморськ: Зеленський показав світлини пошкодженого судна
Удар по порту Чорноморськ: Зеленський показав світлини пошкодженого судна

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua